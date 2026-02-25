X!

Reformierakonna toetus on pärast aasta alguse tõusu langema hakanud

Kui aasta esimesel kuul kasvatas ainsana toetust Reformierakond, siis nüüd on peaministripartei toetus taas langema hakanud, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati iganädalasest küsitlusest.

Viimaste küsitlustulemuste põhjal toetas Isamaad 27 protsenti, Keskerakonda 21 protsenti ning Reformierakonda 13,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohta hoidva Isamaa ja teisel kohal oleva Keskerakonna toetus pole viimastel nädalatel oluliselt muutunud. Reformierakonna toetus on pärast aasta alguse tõusu viimase kolme nädalaga langenud 1,4 protsendipunkti võrra. Jaanuari lõpus oli tipphetkel nende toetus 15,2 protsenti.    

Neljandal ja viiendal kohal oli viimases küsitluses Reformierakonnaga praktiliselt võrdse toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond (13,6 protsenti) ja EKRE (13,5 protsenti).

Parempoolsete toetus oli 5,8 protsenti ning Eesti 200 toetus kaks protsenti.

Koalitsioonierakondi toetas viimases küsitluses kokku 15,8 protsenti ja riigikogu opositsioonierakondi 75,1 protsenti vastajatest.  

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 26. jaanuarist kuni 21. veebruarini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. 

Praeguste toetusnumbritega saaks Isamaa riigikogus 31, Keskerakond 23, Reformierakond 14, SDE 14 ja EKRE samuti 14 kohta. Künnise ületaksid ka Parempoolsed, kes saaks viis mandaati. Riigikogu valimised toimuvad aasta pärast märtsi alguses.

Valitsusparteide kogutoetuse muutus. Autor/allikas: Norstat/ÜI

Toimetaja: Urmet Kook

