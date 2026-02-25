Kriitika alla jäänud Louvre'i juht astus ametist tagasi

Möödunud aasta oktoobris toimus Louvre'is ulatuslik juveelirööv ning maailma ühe kuulsaima muuseumi direktor Laurence des Cars jäi terava kriitika alla. Teisipäeval selgus, et des Cars astus ametist tagasi.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron määras des Carsi Louvre'i etteotsa 2021. aastal. Viimastel kuudel jäi des Cars aga surve alla, kuna mullu oktoobris tungis röövlijõuk keset päist päeva sisse maailma külastatuimasse kunstimuuseumisse. Röövlid varastasid 88 miljoni euro väärtuses juveele ning see tekitas küsimusi muuseumi turvalisuse kohta.

Umbes neli kuud hiljem pärast röövi teatas des Cars, et astub ametist tagasi. Kriitikud ei anna talle aga rahu ja leiavad, et ta oleks pidanud kohe pärast röövi tagasi astuma.

Des Cars pakkus juba pärast röövi välja, et astub ametist tagasi, kuid Macron lükkas selle tagasi. Hilisemad aruanded viitasid aga, et muuseumi juhtkond oli kehvadest turvameetmetest teadlik, ei võtnud midagi ette ning Macron jõudis seejärel järeldusele, et des Cars peab ametist lahkuma.

Elysee palee teatas, et des Cars esitas tagasiastumisavalduse ja Macron võttis selle vastu. Prantsuse väljaanne Le Parisien väitis, et Macron sundis de Carsi tagasi astuma, vahendas The Times.

Väidetavalt saab des Cars kompensatsiooniks rolli, mis hõlmab muuseumide koordineerimist G7 kohtumise raames. Prantsusmaa võõrustab tänavu suvel juhtivate tööstusriikide rühma G7 tippkohtumist.

Laurence des Cars on kuulsa romaanikirjaniku Guy des Carsi lapselaps. Laurence des Cars on kaasaegse kunsti toetaja ja tahtis muuseumisse ligi meelitada rohkem noori inimesi. Ta oli kuulsusrikka muuseumi esimene naisjuht.

Kriitikud leidsid samas, et Laurence des Carsi juhtimisel sai Louvre'ist riik riigis, kus muuseumijuht vastutas ainult Macroni ees. Meedias levivad väited, et Macron määrab järgmiseks Louvre'i juhiks 63-aastase kunstiajaloolase Christophe Leribault'i. Ta on praegu Versailles' palee juht, Macron määras ta Prantsuse kuningate residentsiks olnud lossi etteotsa 2024. aastal.

Ajaleht The Times toob välja, et des Carsi järeltulija seisab silmitsi suurte väljakutsetega. Muuseumi töötajad nõuavad palgatõusu, hiljuti aga kahjustas veeleke 19. sajandist pärit kunstiteost.