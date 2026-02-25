X!

Esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist sai valmis

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Esimene osa Baltimaade suurimast - Selija polügoonist Lätis - sai valmis. See hõlmab lahinglaskmise õppeks mõeldud ala. Juba toimuvad Selijas ka rahvusvahelised droonikatsetused.

Uut polügooni on nii Lätil kui ka teistel Balti riikidel väga vaja, sest Adaži õppekeskus Riia lähedal on jäänud ammu kitsaks ja seal on keeruline leida harjutamiseks vaba aega. Selijas on aga ruumi - seal saab tulevikus läbi viia brigaaditasemel õppusi. Mõni aasta tagasi laius seal vaid mets.

Praeguseks on 15 600 hektarit ehk pisut üle 60 protsendi kavandatavast alast valmis, investeeritud on 36,5 miljonit eurot. Selija polügoon on ainulaadne kõigis Põhjamaades, sest seal saab reaalset lahinguolukorda kõige paremini õppustel järele proovida. Esimene etapp hõlmab kolme lasketiiru, laskemoona hoidmise ja logistikakeskust.

"Siia tuleb Balti riikide suurim väljaõppekeskus, kus on ruumi brigaaditasemel õppusteks. See tähendab, et NATO suured treeningud hakkavad toimuma siin, Selija polügoonil. See on harjutusala luues olnud üks meie peamisi eesmärke. See võimaldab meil õpetada välja nii oma sõjaväelasi kui ka teha ühiseid õppusi NATO partneritega," sõnas Läti kaitseminister Andris Spruds.

Selijas toimuvad taktikalised ja insenertehnilised õppused ning saab testida sõjatehnika liikumist koos lennukite ülelennuga. Läinud aasta juulist töötab seal ka droonide väljaõppekeskus.

"Siin saame katsetada kõiki suurtükisüsteeme, miinipildujaid ja õhutoetust, võime kasutada laskemoonaga varustatud lennukeid ja koptereid," ütles Läti kaitsejõudude asekomandör ja ühendatud staabi ülem Georgs Kerlins.

"Et siin on suur baas, aitab see kaasa ka piirkonna majanduse ja kohalike omavalitsuste arengule. Koos tuleb korras hoida teed. Peame Selija polügooni arendama nii, et kaasatud oleks kõik - nii omavalitsus, kohalikud elanikud kui kõik julgeoleku tagajad ja loomulikult kaitsejõud," lausus Spruds.

"See on vaid pika tee algus. Me kõik ootame kaitseministeeriumilt ja kaitsejõududelt tõhusat tööd, mis vastab paika seatud plaanidele ja tähtaegadele. Selija polügoon peaks alustama oma tööd täismahus võimalikult kiiresti," sõnas Läti president Edgars Rinkevics.

Selija polügoon jääb Leedu piiri lähedale, Aizkraukle ja Jekabpilsi omavalitsuse piiresse. Täielikult peaks see valmis saama 2029. aastal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

