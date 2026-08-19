Lätit tabas järjekordne andmeleke

Lätit on viimastel kuudel tabanud juba teine suur andmeleke. Seekord sattusid küberrünnaku ohvriks teede liiklusohutuse direktsiooni kliendid. Häkkerid said oma valdusse 1,2 miljoni eraisiku ja 200 000 ettevõtte andmed.

Teede liiklusohutuse direktsiooniga on kokku puutunud kõik, kel sõidukid või juhiload. Kurikaelad said ligi viimase 18 aasta makseandmetele, kust võib leida nimesid, isikukoode, autonumbreid ja -andmeid, aadresse, paroole ja muud teavet, ettevõtete puhul ka registreerimisnumbreid.

Lätis küberrünnakuid ennetav ettevõte cert.lv soovitab kõigil kiiresti paroole vahetada ja olla valmis võimalikeks ohtudeks, ehkki avalikult pole andmed seni levinud.

Läti presidendi Edgars Rinkevicsi hinnangul on küberrünnak tõsine riigi turvalisuse oht, mida arutati ka õhtupoolikul toimunud julgeolekunõukogu istungil.

"Mõlemal ettevõttel - ka Läti Riigimetsal, mis on ühiskonnas samuti kõrgelt hinnatud ja mille teenuseid laialt kasutatakse - olid kõik võimalused, raha ja IT-spetsialistid. Mõlemal olid kõik eeldused seada oma IT-süsteemid kõrgeimasse valmisolekusse. Teede liiklusohutuse direktsiooni juhtide puhul näeme tüüpilist üleolekut ja hoolimatust," lausus Läti peaminister Andris Kulbergs.

President ja tema järel ka peaminister sundisid ametist lahkuma nii liiklusohutuse direktsiooni nõukogu kui ka juhatuse. Asjaolusid uurib riigiprokuratuur.

Vähemalt praegu näib, et suur andmeleke osutus võimalikuks riigiaktsiaseltsi juhtide enda valikute tõttu, sest direktsioon loobus cert.lv teenustest ja sõlmis aastate eest üheksa miljoni euro väärtuses hübriidrünnakute vastase teeninduse lepingu hoopis telekommunikatsioonifirmaga TET.

"Korduvad juhtumid, mille on põhjustanud pigem suhtumine, mitte oskuste või rahapuudus... See on väga häiriv," sõnas cert.lv asejuht Varis Teivans.

Valitsus selgitab nüüd, millised riigiaktsiaseltsid veel ja miks ei kasuta küberrünnakuid ennetava cert-i teenuseid. Rangemaks muudetakse ka andmete hoidmise kord.

"Teavet, et cert on jäetud kõrvale, varjati nii ühiskonna kui ka ametnike eest. Vajalikud IT-alased ettevalmistused olid tegemata ja süsteemid kontrollimata," ütles Rinkevics.

Vaid paari kuu eest langes küberrünnaku ohvriks teinegi riigiaktsiaselts - Läti Riigimets. Sealtki saadi kätte palju tundlikke andmeid. Valimisteni on jäänud pisut üle kuu. Eksperdid on hoiatanud, et enne neid võidakse püüda ühiskonnas pingeid tekitada.