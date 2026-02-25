Neljapäeval esineb teedel libedust

Neljapäeva ööl taandub karge kõrgrõhuvöönd Eesti idapiiri taha, sest üle Läänemere laieneb madalrõhkkonna serv. Kesköö paiku algab lõunatuule tõus ja loodenurka jõuavad esimesed lumepilved. Hommikul muutub sadu tihedaks, liigub edasi sisemaale, saartel läheb üle lörtsiks, sekka ilmub jäävihm ja tuleb libeduseks valmis olla. Päeval jätkub tuule tõus, sajuvöönd kandub ida poole ja muster ikka sama – algul lumi ja tuisk, seejärel lörts ja jäävihm, mis teed libedaks muudab. Põhja pool on sadu tihedam, Lõuna-Eestis nõrgem. Saartel tõuseb temperatuur plussi, mandril jääb veel alla 0.

Eeloleval ööl pilved tihenevad. Lumesadu jõuab mandri loodeserva, seejärel ka saartele ning laieneb edasi sisemaa suunas. tuiskab Kagu- ja lõunatuul tugevneb puhanguti 12, saartel ja rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur -2 kuni -8, Ida-Eestis öö hakul kuni -13 kraadi.

Hommik on lumehoogudega, vaid Kagu-Eesti on veel sajuta. Saartel tuleb sekka ka lörtsi ja jäävihma ja, suureneb libeduseoht. Puhub tugev lõuna- ja kagutuul, sisemaal on puhanguid 14, rannikul kuni 19 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8 kraadi, saartel vastu Läänemerd 0 lähedal.

Päeval sajab lund ja tuiskab, lääne poolt alates läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks, sekka tuleb ka jäävihma. Libeduseoht on suur! Õhtul sadu hõreneb, aga libedus püsib. Lõuna- ja edelatuule iilid ulatuvad 17, rannikul 20 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni -3, saartel 2 kraadi.

Reedel seljatab ookeanisoe talvekülma ja temperatuur tõuseb päevaks plussi. Laupäeval on temperatuur nii ööl kui päeval plussis ja sadu tuleb põhiliselt vihmana alla. Pühapäev suuemat sadu ei too. Öö on napilt miinuses, päev plussis. Uue nädala esimene pool jätkub 0 kraadi lähedase temperatuuriga.