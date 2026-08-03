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Teisipäeval tuul nõrgeneb ja ilm tuleb soe

ilm
Peipsi järv.
Peipsi järv. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
ilm

Teisipäeval kandub kõrgrõhuala raskuspunkt Leedu kohalt Venemaale, aga selle idaserv hoiab Läänemere ümbruse ilma ikka suurema sajuta. Öö on laialdaselt selge, päeval on nii päikest kui arenevaid pilverünki, millest vaid üksikust võib vihma rabistada. Tuul rahuneb.

Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Edelatuul vaibub. Õhutemperatuur on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul on muutliku pilvisusega ilm. Suuremat sadu ei tule. Tuul on nõrk ja lõunakaarest. Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 24 kraadi.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 18 kuni 22 kraadi.

Kolmapäeval laieneb madalrõhuala servaga Läänemerele ja kõrgrõhuala tõmbub enam ida poole, aga suudab Mandri-Eesti veel sajuta hoida. Saartelgi on öö kuiv, päeval lisandub pilvi ja pärastlõunal võib veidi vihma tulla.

Õhtuks jõuavad tihedamad sajupilved, mis üsna nobedalt edasi mandrile liiguvad. Edelavool toob soojema õhumassi ja õhutemperatuur tõuseb 25 kraadini, Lõuna-Eestis kraad-paar ülegi, vaid saartel on jahedam.

Toimetaja: Marko Tooming

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