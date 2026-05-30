ILM: juunis hakkab soojemaks minema

Foto: Airika Harrik/ERR
Juuli esimestel päevadel hakkab õhutemperatuur tõusma, kuid püsib vihmaoht. Pühapäeval võib tulla vähest hoovihma.

Laupäev oli päikselisem saartel ja Lääne-Eestis ning pilvisem Kesk- ja Ida-Eestis. Ja mõnes paigus võis ka vihma tibada.

Pühapäeval liigub idas olev madalrõhuala lõunasse ja põhja pool tugevneb kõrgrõhkkond. Läänemere kohal on taevas laialdaselt pilvine, kuid suuremat sadu sealt ei tule ning on vaid üksikuid nõrkasid vihmahooge. Idakaarde pöörduv tuul on öösel nõrk, päeval mõõdukas ja õhutemperatuur on ka pigem mõõdukate soojakraadidega.

Öö mandril tuleb pilves selgimistega, saartel vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab vähest vihma. Tuul pöördub aegamisi idakaarde, puhudes 2-8, rannikul iiliti kuni 10 m/s, ja sooja on 5 kuni 11 kraadi.

Pühapäeva hommik on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Puhub mõõdukas idakaare tuul ja sooja on 9 kuni 13 kraadi. Pühapäeva päeval sajab kohati vähest hoovihma. Tuul puhub valdavalt idakaarest 2-8, puhanguti kuni 11 m/s ja sooja on 14 kuni 18, rannikul kohati kuni 11 kraadi.

Esmaspäeval õhurõhk veidi tõuseb ja ilm on kuivem. Pilvi on kuni õhtuni endiselt võrdlemisi palju, kuid olulist sadu need ei anna. Tuul on nõrk ja muutlik ning päevane õhutemperatuur tõuseb 20 kraadi piirile.

Esmaspäeva öö on olulise sajuta, päeval sajab kohati vähest hoovihma ja sadu lakkab õhtuks. Öösel on sooja 6 kuni 12, päeval 14 kuni 20 kraadi.

Teisipäev toob aga mitmele poole hoovihma ja päeval on sooja kuni 23 kraadi. Hoovihmasid lubab prognoos ka kolmapäevaks ja neljapäevaks, mil sajab just pigem Lõuna-Eestis. Sooja on kuni 26, rannikul kohati kõigest kuni 15 kraadi.

Maikuu viimane päev tuleb aga siis pisut tagasihoidlikumate soojakraadidega kui laupäeval oli, ka veidi sajusem, aga loodetavasti ei takista see teil nädalavahetust nautimast.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

