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Neljapäevast läheb ilm jahedamaks

ilm
Vainu talu roosiaed.
Vainu talu roosiaed. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
ilm

Neljapäeval liigub üle Balti riikide idaserva Peterburi poole madalrõhkkond. Eestisse jõudnud vihmasadu laieneb üle maa, on äikest. Päeval lääne poolt alates pilved hõrenevad. Õhtuks eemaldub keeris Laadoga taha ja viib saju kaasa. Meil õhurõhk tõuseb ja tugevneva kõrgrõhuharja toel taevas selgineb. Õhusooja on 16 kuni 21, Lääne-Eestis kuni 24 kraadi.

Eeloleval ööl laieneb vihmasadu üle maa, on äikeseoht. Puhub põhjakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 19 kraadi.

Hommik on pilvine ja sajab vihma. Tuul on võrdlemisi nõrk ja muutliku suunaga, vaid Virumaa rannikul võib kirdetuul ulatuda puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Ennelõunal sajab mandril vihma, on äikeseoht. Saartel on saju võimalus juba väiksem. Pärastlõunal hõrenevad pilved ka mandri lääneosas ja pilvkate rebeneb. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, puhanguti 13 m/s, Virumaa rannikul võib olla kirdetuule puhanguid üle 15 m/s Õhutemperatuur on sajupilvede all ja rannikul 15 kuni 16 kraadi, saju möödumisel tõuseb 21, Lääne-Eestis kuni 24 kraadi.

Õhtul sajupilved taanduvad ja taevas selgineb. Tuul võtab kõikjal suuna läänekaarest, kiirust 2-8, Peipsil ja Virumaa rannikul puhanguid 13 m/s. Õhutemperatuur on 16 kuni 21 kraadi.

Reedel vastu hommikut jõuavad uued vihmapilved saartele ja laienevad edasi mandrile. Päev tuleb hoovihma ja äikesega. Nädalavahetusel on vihmahooge öösel hõredamalt, aga päeval taas laialdaselt. Öine miinimum on 10 kraadi ümber, päevasooja napilt 20, pühapäeval kraad-kolm enam.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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