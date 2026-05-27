Neljapäeval sajab vihma ja on tuuline

Neljapäeval päeval püüab madalrõhkkond Balti riikides taas ilma teha, samas merel seisab vastas kõrgrõhkkonna serv. Selles vastasseisus tõuseb loodetuul taas jõuliseks. Lisandub pilverünki ja üle maa liigub vihmahooge – enam mandrile, saartele eksib neid harva. Loodevool toob jahedust, Öine miinimum langeb 5 kraadi ümbrusse, päevane maksimum kerkib 15 kraadini, aga sajuhoog langetab alla 10 piiri.

Eeloleval ööl on Mandri-Eestis muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Saartel on selgem ja sajuta. Puhub loodetuul 5-12, rannikul iiliti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 4 kuni 10 kraadi.

Hommikul on saartel selgem, mandril pilvisem. Hoovihma võimalus on suurem Eesti idaosas. Puhub loodetuul 5-12, iiliti 15, Läänemere ääres ja Soome lahe avaosas kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.

Päeval on mandril pilvi rohkem ja mitmel pool sajab hoovihma, saartel on selgem ja suurema sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 6-12, iiliti 16, saartel ja Lääne-Eestis kuni 22 m/s, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi.

Reedel suuremat sadu ei tule, vaid kohatisi rabistab veidi vihma. Tuul tasapisi taltub. Õhumass on jahe ja taimede kõrgusel võib öösel õhk 0 lähedale jahtuda, päevasooja on 15 kraadi ja veidi ülegi. Nädalavahetus sadu ei too ja tuul on tasane. Ööl vastu laupäeva on veel hallaoht, seejärel läheb ilm soojemaks, päevasooja ülempiir kerkib 20 kraadini.