X!

Neljapäeval sajab vihma ja on tuuline

ilm
Tuuline ilm.
Tuuline ilm. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
ilm

Neljapäeval päeval püüab madalrõhkkond Balti riikides taas ilma teha, samas merel seisab vastas kõrgrõhkkonna serv. Selles vastasseisus tõuseb loodetuul taas jõuliseks. Lisandub pilverünki ja üle maa liigub vihmahooge – enam mandrile, saartele eksib neid harva. Loodevool toob jahedust, Öine miinimum langeb 5 kraadi ümbrusse, päevane maksimum kerkib 15 kraadini, aga sajuhoog langetab alla 10 piiri.

Eeloleval ööl on Mandri-Eestis muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Saartel on selgem ja sajuta. Puhub loodetuul 5-12, rannikul iiliti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 4 kuni 10 kraadi.

Hommikul on saartel selgem, mandril pilvisem. Hoovihma võimalus on suurem Eesti idaosas. Puhub loodetuul 5-12, iiliti 15, Läänemere ääres ja Soome lahe avaosas kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 11 kraadi.

Päeval on mandril pilvi rohkem ja mitmel pool sajab hoovihma, saartel on selgem ja suurema sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 6-12, iiliti 16, saartel ja Lääne-Eestis kuni 22 m/s, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi.

Reedel suuremat sadu ei tule, vaid kohatisi rabistab veidi vihma. Tuul tasapisi taltub. Õhumass on jahe ja taimede kõrgusel võib öösel õhk 0 lähedale jahtuda, päevasooja on 15 kraadi ja veidi ülegi. Nädalavahetus sadu ei too ja tuul on tasane. Ööl vastu laupäeva on veel hallaoht, seejärel läheb ilm soojemaks, päevasooja ülempiir kerkib 20 kraadini.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:02

Hannes Soomer stardib nädalavahetusel superbike'ide MM-sarjas

22:50

Kõlvart: ei saa luua illusiooni, et uue valitsusega paraneb kõik aastaga

22:31

Romet Tsirna tõusis RallyX etapil neli korda pjedestaalile

22:18

Sakus toimunud cheerleader'ite jõuproovil jätsid eestlased mitmed esikohad koju

21:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:55

Neljapäeval sajab vihma ja on tuuline

21:52

ETV spordisaade, 27. mai

21:51

Jürgen Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu Balti turniiriks Uuendatud

21:46

Alar Karis: kaotused on õpetanud, et me ei tohi enam kunagi jääda üksi

21:33

Suve jooksul tuuakse Tartu rohealadele lambad, kitsed ja veised

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19:49

Meedia: Krimmis kõlasid kolme sõjaväelennuvälja lähistel plahvatused Uuendatud

15:14

Politsei pidas kinni kunstnike liidu rahavarguse kaks kahtlusalust

10:16

Ferrari elektriauto disain lükkas autotootja aktsia langusesse

09:37

WSJ: Euroopas süveneb hirm sõja laienemisest väljapoole Ukrainat

26.05

Eesti inimesed näevad tulevikku tumedates toonides Uuendatud

09:46

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

26.05

Kärmas Sildarude kohtusaagast: otsus kaevatakse tõenäoliselt edasi

14:49

Saks: märke sõjategevuse laiendamiseks Venemaa poolt ei ole

08:44

Politsei saab inimeste terviseandmeid kätte lihtsa päringuga ja salaja

08:20

Iraan nõuab USA-lt 24 miljardi dollari väärtuses külmutatud varade vabastamist Uuendatud

ilmateade

loe: sport

23:02

Hannes Soomer stardib nädalavahetusel superbike'ide MM-sarjas

22:31

Romet Tsirna tõusis RallyX etapil neli korda pjedestaalile

22:18

Sakus toimunud cheerleader'ite jõuproovil jätsid eestlased mitmed esikohad koju

21:52

ETV spordisaade, 27. mai

loe: kultuur

19:36

Galerii: EKA linnakus avati lõputööde festival Tase

17:55

ETV eetrisse jõuab parima doki EFTA pälvinud Kullar Viimse "Torn"

17:46

Laibachi liige Ivar Novak: poliitikud käituvad praegu nagu klounid, aga tõeline huumor on hääbumas

16:07

Aivar Kull. Tehisaru hallutsinatsioonid ja Heiti Talvik

loe: eeter

20:36

"Pealtnägija": lapsendajate peret süüdistati alusetult väärkohtlemises

16:06

"Pealtnägija": esoteeriku investeerimisnõu järginud naised jäid rahata

15:26

Unibet Arena juht Siim Ammon: on äge, et juletakse teha Eesti produktsioone

14:03

Heategevusliku Pardiralli korraldaja: see sündmus hoiab meie kõigi lootust

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (27.05.2026 18:00:00)

18:00

Üha rohkem Eesti noori on osalise töövõimega, kroonilised haigused tekivad nooremas eas kui varem

17:45

Herem: Eestit puudutavad NATO struktuurimuudatused tuleb kiiresti ära teha

16:00

Algasid Mäo liiklussõlme ümberehitustööd

15:25

Raadiouudised (27.05.2026 15:00:00)

13:20

WHO on järjest enam mures Kongos leviva ebolaviiruse pärast

12:30

Raadiouudised (27.05.2026 12:00:00)

12:00

Tartu põhjapoolne ümbersõit jäi rahapuudusel teehoiukavast välja

09:55

Kliimaministeerium kohustaks toidupoode sõlmima toiduannetamise lepinguid

09:50

Narva vingugaasihäirete põhjus oli majaomanike hooletus ja ebasoodne ilm

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo