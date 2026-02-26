Eelnõu kohustaks mobiilsete liikluskaamerate ette panema hoiatusmärgi

Riigikogu liikmed Madis Timpson, Valdo Randpere (mõlemad Reformierakond) ja Marek Reinaas (Eesti 200) andsid menetlusse eelnõu, mis kohustab mobiilsete liikluskaamerate ette panema ka hoiatusmärgi. Kui korrektset hoiatusmärki pole, muutuks kiirusemõõtmise tulemus kehtetuks.

Eelnõu järgi peab liiklejale selgelt nähtav automaatkontrolli ohutusmärk olema paigaldatud (1) 300 kuni 500 meetri kaugusele enne kiirusemõõtmise kohta väljaspool asulat ja (2) 150 kuni 300 meetri kaugusele enne kiirusemõõtmise kohta asulas.

Eelnõus märgitakse veel, et kui eelnevaid nõudeid on rikutud, on kiirusemõõtmise tulemus kehtetu.

"Vanemate kolleegide mälupildis oli teadmine, et seda (mobiilsete liikluskaamerate ette panna ka hoiatusmärk – toim) lubati, kui need kaamerad seadustati. Päriselus aga seda pole juhtunud," põhjendas riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson.

Timpsoni sõnul ei peaks liikluskaamerate eesmärk olema trahvide sissekasseerimine, vaid liikluse rahustamine kohtades, kus seda vaja peaks minema.

"Kogu see kaamerate temaatika esitab üldse küsimuse, kui kaugele riik võib minna iga vaba üksikisiku privaatsusesse, aga see on juba laiem teema," lisas ta.