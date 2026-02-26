X!

Eelnõu kohustaks mobiilsete liikluskaamerate ette panema hoiatusmärgi

Eesti
Mobiilne kiiruskaamera.
Mobiilne kiiruskaamera. Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet
Eesti

Riigikogu liikmed Madis Timpson, Valdo Randpere (mõlemad Reformierakond) ja Marek Reinaas (Eesti 200) andsid menetlusse eelnõu, mis kohustab mobiilsete liikluskaamerate ette panema ka hoiatusmärgi. Kui korrektset hoiatusmärki pole, muutuks kiirusemõõtmise tulemus kehtetuks.

Eelnõu järgi peab liiklejale selgelt nähtav automaatkontrolli ohutusmärk olema paigaldatud (1) 300 kuni 500 meetri kaugusele enne kiirusemõõtmise kohta väljaspool asulat ja (2) 150 kuni 300 meetri kaugusele enne kiirusemõõtmise kohta asulas.

Eelnõus märgitakse veel, et kui eelnevaid nõudeid on rikutud, on kiirusemõõtmise tulemus kehtetu.

"Vanemate kolleegide mälupildis oli teadmine, et seda (mobiilsete liikluskaamerate ette panna ka hoiatusmärk – toim) lubati, kui need kaamerad seadustati. Päriselus aga seda pole juhtunud," põhjendas riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson.

Timpsoni sõnul ei peaks liikluskaamerate eesmärk olema trahvide sissekasseerimine, vaid liikluse rahustamine kohtades, kus seda vaja peaks minema.

"Kogu see kaamerate temaatika esitab üldse küsimuse, kui kaugele riik võib minna iga vaba üksikisiku privaatsusesse, aga see on juba laiem teema," lisas ta.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:38

Uus liigitussüsteem aitab tehisarul valeinfo levitajaid märgata

10:33

Eelnõu kohustaks mobiilsete liikluskaamerate ette panema hoiatusmärgi

10:23

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

10:12

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

10:07

Bakterivastased pinnakatted võivad pikema aja jooksul alt vedada

09:54

Venemaa ründas Kiievit droonide ja rakettidega Uuendatud

09:49

Nähtamatu liikumine võib määrata hambatäidise vastupidavuse

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

09:41

Suusasangar Kläbot oodatakse profiratturite sekka

09:36

Rubio ja Vance hoiatasid Iraanist tuleneva ohu eest

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

25.02

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

25.02

Tartus valmis viltuse kortermaja asemele ehitatud uus hoone

25.02

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

25.02

Rauaaja massimõrvarid võtsid sihikule naised ja lapsed

25.02

Sõja 1463. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis Uuendatud

25.02

Trump pidas ajaloo pikima kongressi aastakõne

ilmateade

loe: sport

10:23

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

09:41

Suusasangar Kläbot oodatakse profiratturite sekka

09:04

NBA liidrite duelli võitis Detroit Pistons

08:10

Käidi klubi hea hoog jätkub, eestlane taas platsil

loe: kultuur

10:12

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

09:14

Clicherik avaldas lühialbumi "Elekter"

25.02

Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

25.02

Mart Kangro: me viibime samaaegselt mitmes reaalsuses

loe: eeter

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

08:56

Galerii: reisisari "Õhinapõhised" alustab seiklust Nicaraguas

25.02

Galerii: vabariigi aastapäeva ülekannete telgitagused

25.02

Triinu Meriste: poja elutarkus aitas maailma kokkuvarisemisega toime tulla

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (26.02.2026 09:00:00)

25.02

Päevakaja (25.02.2026 18:00:00)

25.02

Lätis valmis esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist

25.02

Vormsi ja Ruhnu ootavad riigiasutustelt ühenduse tagamisel kiiremat tegutsemist

25.02

Kante: Tallinnas on vabu lasteaiakohti üle viiesaja

25.02

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

25.02

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

25.02

Kliimaministeerium toetab ühekordsete e-sigarettide keelustamist Euroopa Liidus

25.02

Neljapäeval sajab lund, lörtsi ja vihma

25.02

Raadiouudised (25.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo