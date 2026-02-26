X!

Vene droon lähenes Malmö sadamas Prantsuse lennukikandjale

Lennukikandja Charles De Gaulle
Lennukikandja Charles De Gaulle Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Johan Nilsson
Rootsi ringhäälingu SVT andmetel lähenes Vene droon Malmös viibivale Prantsuse lennukikandjale Charles de Gaulle. Rootsi kaitsejõud teatasid drooni vastu meetmete rakendamisest.

Lennukikandja Charles de Gaulle on Prantsuse mereväe lipulaev, mis on praegu sildunud Malmö sadamas, et osaleda strateegilisel õppusel.

Lennukikandja visiidi ajal leidis aset julgeolekuintsident. SVT info kohaselt tõusis lähedal asuvalt Vene laevalt õhku droon ja suundus Prantsuse aluse poole. 

Rootsi kaitsejõud kinnitasid, et märkasid kahtlast lennuvahendit ja kasutasid selle tõrjumiseks segamissüsteeme.

"Rootsi mereväe laev märkas Öresundi väinas merepatrulli käigus kahtlast drooni. Seepeale rakendasid kaitsejõud vastumeetmeid, et drooni tööd häirida. Seejärel kadus drooniga kontakt," teatasid kaitsejõud.

Kaitsejõud ei osanud esialgu öelda, mis droonist pärast kontakti kaotamist sai. Samuti ei kinnitata kaitsejõud ametlikult selle päritolu ega muid juhtunuga seotud üksikasju. 

Rootsi kaitseminister Pål Jonson nentis siiski SVT-le, et droon oli tõenäoliselt pärit Venemaalt.

"Tõenäoliselt on toimunud Rootsi õhuruumi rikkumine drooni poolt ning see leidis aset ajal, mil Öresundi väinas viibis Vene sõjalaev. Kõigi märkide kohaselt on selle laeva ja drooni vahel tugev seos," sõnas kaitseminister.

Kaitsejõudude teatel uusi droone märgatud ei ole ning praegu selgitatakse, kas tegemist oli juurdepääsu määruse rikkumisega.

"Kaitsejõud uurivad praegu juurdepääsureeglite rikkumist," seisis kaitsejõudude pressiteates.

Charles de Gaulle on maailma suurim tuumajõul liikuv lennukikandja väljaspool USA-d, selle pikkus on veidi üle 260 meetri. Laeva meeskonda kuulub tavaliselt paar tuhat meremeest ja sõjaväelast ning see kannab ligikaudu 30 hävituslennukit.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: SVT

