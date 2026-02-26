Narva muuseum teeb lastele seikluslaagrit

Narvas pakuvad koolivaheajal lastele meelelahutust raamatukogud ja noortekeskused, kuid põnevaks kohaks on ka muuseum, kus saab seigelda ja midagi kasulikku meisterdada.

Narva muuseum korraldab lastele kolmepäevast seikluslaagrit. Kolmapäeval mängiti piraate ja otsiti aardeid, neljapäeval õpitakse viikingite oskusi ja skauditarkust. Laagri korraldamine on pole lihtne. See peab olema huvitav ja lõbus, kindlasti kasulik, aga mis peaasi, pakkuma arvestatavat konkurentsi nutiseadmetele.

"Pakume valikut, kas paneme kõik telefonid ühte kirstu või lubame kasutada, kuid piiratud koguses. Loomulikult on see suur küsimus, mida me täna telefonidega teeme," ütles giid-programmijuht Dmitri Nedopjokin.

Seikluslaagris kulgeb elu kui hoogsas multifilmis. Ükski tegevus ei tohi kesta liiga kaua, et lapsed ei tüdineks ja telefone näppima ei hakkaks. Mõne asja otstarve selgub alles tegemise käigus. Männikäbidest, pähklivõist ja kaeraseemnetest saab lindude toidulaud.

"Et nad talvel nälga ei kannataks. Kõigile peaks meeldima," ütles esimese klassi õpilane Diana.

Teise klassi õpilane Artur arvas, et keegi sööb kindlasti. "Öökull vist ei hakka," ütles ta siiski.

Reedel võõrustab Narva muuseum laagrilisi keskaegse laada ja nukuetendusega.