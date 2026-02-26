X!

Narva muuseum teeb lastele seikluslaagrit

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Narvas pakuvad koolivaheajal lastele meelelahutust raamatukogud ja noortekeskused, kuid põnevaks kohaks on ka muuseum, kus saab seigelda ja midagi kasulikku meisterdada.

Narva muuseum korraldab lastele kolmepäevast seikluslaagrit. Kolmapäeval mängiti piraate ja otsiti aardeid, neljapäeval õpitakse viikingite oskusi ja skauditarkust. Laagri korraldamine on pole lihtne. See peab olema huvitav ja lõbus, kindlasti kasulik, aga mis peaasi, pakkuma arvestatavat konkurentsi nutiseadmetele.

"Pakume valikut, kas paneme kõik telefonid ühte kirstu või lubame kasutada, kuid piiratud koguses. Loomulikult on see suur küsimus, mida me täna telefonidega teeme," ütles giid-programmijuht Dmitri Nedopjokin.

Seikluslaagris kulgeb elu kui hoogsas multifilmis. Ükski tegevus ei tohi kesta liiga kaua, et lapsed ei tüdineks ja telefone näppima ei hakkaks. Mõne asja otstarve selgub alles tegemise käigus. Männikäbidest, pähklivõist ja kaeraseemnetest saab lindude toidulaud.

"Et nad talvel nälga ei kannataks. Kõigile peaks meeldima," ütles esimese klassi õpilane Diana.

Teise klassi õpilane Artur arvas, et keegi sööb kindlasti. "Öökull vist ei hakka," ütles ta siiski.

Reedel võõrustab Narva muuseum laagrilisi keskaegse laada ja nukuetendusega.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:59

Nõgene: muutusin kriiside jooksul Tallinkile üsna konservatiivseks juhiks

22:59

Flora jääb veel ühest põhimängijast ilma

22:24

Villau ja Riidebach on paralümpiaks valmis: eesmärk on teha oma parimad visked

22:03

ETV spordisaade, 26. veebruar

21:57

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:39

Rannula: 12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus

21:35

Narva muuseum teeb lastele seikluslaagrit

21:32

Reedel võib sadada nii lörtsi kui ka jäävihma

21:32

Viipekeelsed uudised

21:26

Tallinna muudatuste tõttu kolivate koolide juhid on uute pindadega rahul

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

25.02

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

14:06

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

20:54

Jäävihm põhjustas tõsiseid probleeme Tallinna trammiliikluses Uuendatud

06:39

Kuuba vägede ja USA registris olnud laeva tulevahetuses sai surma neli inimest

18:24

Suri endine riigikohtunik Urmas Volens

09:35

Tallinn teeb Põhja-Tallinna koolivõrgu põhjalikult ümber

25.02

Tartus valmis viltuse kortermaja asemele ehitatud uus hoone

20:40

Venemaa ründas Kiievit droonide ja rakettidega Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:59

Flora jääb veel ühest põhimängijast ilma

22:24

Villau ja Riidebach on paralümpiaks valmis: eesmärk on teha oma parimad visked

22:03

ETV spordisaade, 26. veebruar

21:39

Rannula: 12 meest on valitud, aga see on sõjasaladus

loe: kultuur

19:01

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

18:59

Tartu Uues Teatris esietendus lavastus, mida publik oma silmaga ei näe

18:58

Tallinna Linnamuuseum asub koos teadlastega uurima haruldasi piltvaipu

18:00

Eri Klasi stipendiumi pälvis Ene-Liis Semper

loe: eeter

19:01

Elamusnäitus "Värvikõdi" viib rännakule värvifoto sünnist digiajastuni

18:58

Tallinna Linnamuuseum asub koos teadlastega uurima haruldasi piltvaipu

16:36

Laur Joamets: mul on olnud õnn end muusikuna ära elatada

14:52

Toidublogija: keedetud riisi saab kahvliga õhulisemaks kloppida

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (26.02.2026 18:00:00)

17:35

Annetuste piiramise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

17:35

Eesti võiks hakata valmistuma heiteühikute ostmiseks

16:35

Emajõe jää on paks, aga mitte igal pool

15:35

Ilm läheb sulale

15:25

Raadiouudised (26.02.2026 15:00:00)

14:25

Riigikogu erakonnad ei välista president Karise toetamist järgmiseks ametiajaks

12:30

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

11:30

Barcelona tõstis turismimaksu Euroopa üheks kõrgeimaks

11:30

Enamik kalaliike on halvas olukorras

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo