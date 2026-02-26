Tallinna muudatuste tõttu kolivate koolide juhid on uute pindadega rahul

Tallinn liigutab koole nagu kabenuppe, aga koolijuhid ei nurise. Tallinnas Auna tänaval asuv Avatud kool kolib koolimajja Karjamaa tänaval, kus toimetavad praegu Kalamaja põhikool ja Põhjatähe põhikool. Avatud kooli juht Sandra Järv on rahul, sest kolitakse palju parematesse tingimustesse.

"Juhtkond ja õpetajad ja lapsevanemad on üldjoontes ikkagi väga rõõmsad, et me saame edaspidi toimetada tänapäevastes, turvalistes, heades tingimustes," ütles Järv.

Ristiku põhikool saab endale Avatud kooli praeguse maja, mis vajab renoveerimist. Sellegipoolest on ka Ristiku kooli juht Katrin Luhaäär rahul, sest üks maja tuleb juurde ja see asub kõrval.

"Meil on ruumipuudus juba aastaid. Erivajadusega lapsed vajavad eraldi ruumi, õhku - et neil oleks võimalik liikuda ja õppetööd läbi viia. Sellepärast ma suhtun väga positiivselt. See maja on meile väga lähedal," ütles Luhaäär.

Ristiku põhikool pääseb ka oma õppemoodulist. Selles õpivad käitumis- ja tähelepanu erisustega lapsed, kelle jaoks on tähtis, et neid liiga palju koos poleks. Kool loodab mooduli asemele juurdeehitust.

Vastates küsimusele, kas Ristiku põhikooli juurdeehitus lisatakse läbirääkimiste käigus eelarvestrateegiasse, vastas Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu, et kogukond ootab seda väga. "Meie samuti. See oleks valgus seal tunneli lõpus," sõnas ta.

Põhjatähe põhikooli 16 õpilast aga saavad koolide liigutamise tulemusel Avatud kooli osaks. Lapsevanemad otsustavad, kas see sobib ka neile või nad otsivad piirkonnas muu kooli.

"Mulle tundub, et see variant, et klass saab jätkata samas koosseisus samas majas oli vähemalt osade lastevanemate jaoks vastuvõetav," rääkis Põhjatähe põhikooli koolijuht Vladislav Lusin.

Uuest õppeaastast aga asub Põhjatähe kool Lasnamäel täiskasvanute gümnaasiumi hoones. Lapsevanemad saavad 1. märtsist esitada avaldusi oma laste esimesse klassi registreerimiseks. Põhja-Tallinna lapsevanematel on põhjust linna kaart ette võtta ja selgus saada, mis kool kuhu kolis.