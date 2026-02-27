Pärast trammitee uuendamist kaotab Tallinn Lubja peatuse

Tallinna transpordivaldkonna abilinnapea Joel Jesse sõnul on kurvis tehtavad tööd vältimatud, et tagada trammiliikluse ohutus ja töökindlus. Vähendamaks mõju igapäevasele liiklusele kasutab Tallinn Jesse sõnul esimest korda mobiilseid rööpavahetuse veksleid, mis võimaldavad suunata mõlemasuunalise trammiliikluse ajutiselt ühele valgusfooridega reguleeritud rajale. See lahendus võimaldab töid teha nii, et trammiliiklus Suur-Paala suunal tuleb katkestada kokku kuuel päeval.

Kolmel nädalavahetusel veavad reisijaid trammide asemel bussid. 7.–8. märtsil, 18.–19. aprillil ja 30.–31. mail lühendatakse trammiliini nr 2 liikumistee Suur-Paala suunal peatuseni Vanasadam; tihendatakse trammiliini nr 3 väljumisi; katkestatakse trammiliiklus liinil nr 4; pikendatakse trammiliinide nr 2 ja 4 asenduseks bussiliini nr 50 Hobujaama peatuseni ning bussiliin nr 39 suunatakse ümbersõidule.

Alates 7. märtsist on suletud Lubja trammipeatus ning trammiliinid nr 2 ja 4 seda peatust kummaski suunas ei teeninda. Lähim alternatiiv on Bussijaama peatus, mis asub ligikaudu 150 meetri kaugusel. Pärast remonditööde lõppu Lubja peatust enam ei avata.

"Peatustevahelise vahemaa optimeerimine võimaldab tõsta trammiliikluse ühenduskiirust bussijaama–lennujaama lõigul ligikaudu 10 protsenti ning kesklinna–lennujaama lõigul viis protsenti," lisas Jesse.

Tööde perioodil kehtivad piirkonnas ka liikluskorralduse muudatused, mis on reguleeritud ajutiste liiklusmärkidega. Pööre Tartu maanteelt Lubja tänavale jääb ehitustööde ajaks suletuks ning liiklus suunatakse ümber Türnpu tänava kaudu.

Tööde käigus vahetatakse välja ligikaudu 150 meetrit rööpaid, mis teostatakse vastavalt TLT elektritranspordi taristu rekonstrueerimise kavadele. Tööde maksumus on 504 000 eurot ning lõpptähtajaks on planeeritud juuni.