Läti kahtlustab kahte jaeketti kartellileppes

Konkurentsiamet viitas, et jaemüüjad võisid oma müügihindu kooskõlastada, mis võis kahjustada tarbijate huve.

Sellised keelatud kokkulepped ehk kartellid on tõsised konkurentsiõiguse rikkumised. Sellise rikkumise eest võidakse turuosalistele määrata rahatrahv kuni kümne protsendi ulatuses nende viimase aasta ülemaailmsest puhaskäibest, vahendas LSM.

Läti konkurentsiamet pole veel teatanud, millised jaemüüjad on asjaga seotud. Läti uudisteagentuur Leta teatas aga hiljuti, et konkurentsiamet korraldas neljapäeval läbiotsimise Maxima Latvija peakorteris. Maxima Latvija teatas agentuurile, et ametnikud käisid firma peakorteris.

Leta teatel on Läti suurimad jaemüüjad SIA Rimi Latvia ja Maxima Latvija.