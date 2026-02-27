X!

Lääneranna valla kogukonnad soovivad koolivõrgus muudatusi

Foto: Juhan Hepner/ERR
Lääneranna uus vallavõim kavandab eelmise vallavõimu koolireformi tagasipööramist, sest kogukonnad tahavad muudatusi.

Lääneranna uus vallavõim kavandab eelmise vallavõimu koolireformi tagasipööramist, sest kogukonnad tahavad muudatusi. Vahepeal erakoolina tegutsenud Metsküla kool tahab saada tagasi munitsipaalkooliks, Virtsu kool saada kaks klassi juurde ning Koonga kool soovib lüüa lahku Lääneranna gümnaasiumist ja tulevikus avada uuesti ka põhikooliastme.

Kui Lääneranna eelmine vallavõim otsustas osa koole sulgeda ja osa koolide klasse kärpida, siis uus võim kavandab reformi osalist tagasipööramist. Tuginetakse riigikohtu otsusele, mille järgi olid eelmise vallavõimu otsused õigustühised, sest ei kaasatud piisavalt kogukondi ega hinnatud õigesti muudatuste mõju.

Metsküla koolis õpib praegu 41 õpilast. Pärast seda, kui eelmine vallavõim otsustas ligi kolm aastat tagasi kooli sulgeda, on see tegutsenud erakoolina. Nüüd tahetakse saada tagasi munitsipaalkooliks.

"See tuli tegelikult raskelt, eks meil on erinevaid arvamusi ja palju hirme tuleviku ees. Aga põhiargument on loomulikult riigikohtu otsus ja see, et me pole kunagi tahtnudki erakooli pidada, vaid see oli sundolukord. Meile on esmatähtis, et kool säiliks. Pärast kooli taasavamist on meil praegu kõige rohkem lapsi," rääkis MTÜ Metsküla Kool juhatuse liige Püü Polma.

Lääneranna vallavanem Tarvi Sits ütles, et juba detsembris oli Metsküla esindajatega jutuks, et valla vaates on võimalik nii erakooliga jätkata kui ka munitsipaalkoolina edasi minna.

Varasema reformiga kärbiti ka Varbla, Virtsu ja Koonga põhikoolide klasse ning koolid liideti Lääneranna gümnaasiumiga. Virtsu kogukond tahab nüüd, et neljast klassist saaks kuus. Koonga aga soovib saada iseseisvaks kooliks ja tulevikus avada ka põhikooliastme.

"Põhikooli lammutamine, poolte laste lahkumine teistesse omavalitsustesse, lonkav juhtimine, puudulik finantseerimine ja olematu huviharidus vajavad lahendust. Lapsevanemaid ei kuulata ega võeta arvesse meie spetsiifikat, kaugust keskusest ja transpordiküsimusi. Selle reformiga pole lahendusi toimunud," nentis Koonga lapsevanemate esindaja Erik Laidmets.

Sits märkis, et Koongas on praegu kõige keerulisemad valikud, sest kogukonna ootus iseseisvale koolile on väga selge. "See on valik, mida Koonga on selgelt väljendanud ja suur osa lapsevanematest on saatnud ka omapoolsed ettepanekud. Oleme öelnud, et koolis võiks olla kuni kuus klassi, sest seal on hetkel 24 õpilast ja põhikooli taastamisest on veel vara rääkida."

Vallavanema sõnul on vaja eeskätt taastada usaldus, raha muudatusteks on olemas. Kuna muudatusi tahetakse teha sügisest, tuleb otsused langetada juba aprilliks. Nüüd opositsiooni jäänud eelmine vallavõim rõhutab, et samu vigu ei tohiks korrata.

"Võib-olla peaks võtma rohkem aega kaalutlusteks ja otsuste tegemiseks. On põhjust analüüsida Lääneranna gümnaasiumi kui ühendkooli efektiivsust ja mõju. Praegusel hetkel tundub see sarnane kiirustamine, mida meile ette heideti," ütles opositsiooni esindaja Karmen Pikkmets.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

