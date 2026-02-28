Pärnus etendub muusikal linna elama sattunud metsloomadest

Ligi sada Pärnu koolinoort on kõvasti harjutanud, et astuda Endla teatri laval üles muusikaliga "Linnaloom", mis räägib Pärnu linna elama sattunud metsloomadest.

Muusikalis osalevad Pärnu Kunstide kooli, Laine Mägi tantsukooli ja kutsehariduskeskuse noored. Lavastaja on Laine Mägi, muusika on kirjutanud Mirjam Kits, laulutekstid Aapo Ilves ja stsenaariumi loonud Ott Kilusk.

"See idee sündis Ott Kiluskil, kes on selle stsenaariumi meie jaoks kokku kirjutanud. See räägib Pärnu linna eksinud loomadest, neid on päris põnevaid ja päris mitut moodi on nad kaamerate silma ette jäänud. Need karakterid, mis seal loomades on, võivad olla ikkagi natukene ka inimloomusele sarnased," rääkis solistide ja kooride juhendaja Margrit Kits.

Muusikali "Linnaloom" etendused toimuvad 2. ja 3. märtsil Endla teatris.