Kiiev: Venemaa nõustus USA plaaniga Ukraina julgeolekutagatiste kohta

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kabinetiülem Kõrõlo Budanov teatas laupäeval, et Venemaa on hiljutistel Genfi kõnelustel väljendanud valmidust nõustuda USA ettepanekuga Ukraina sõjajärgsete julgeolekutagatiste kohta.

"Viimastel läbirääkimistel teatas Vene pool näiteks nõusolekust tagatistega, mida Ameerika Ühendriigid Ukrainale pakuvad," ütles Budanov Ukraina televisioonis edastatud intervjuus.

USA president Donald Trump kutsub Moskvat ja Kiievit üles sõlmima kokkulepet, et lõpetada Euroopa suurim sõda pärast 1945. aastat. Zelenski on samas kurtnud, et Ukrainale avaldatakse üha tugevamat survet järeleandmiste tegemiseks.

Ukraina taotleb kindlaid julgeolekutagatisi, mis kohustaksid USA-d ja Euroopa liitlasi sekkuma, kui Venemaa peaks pärast rahulepingu sõlmimist uuesti ründama.

Eelmisel nädalal Genfis toimunud viimane rahukõneluste voor läbimurret ei toonud. Nii Kiiev kui ka Moskva kirjeldasid kohtumist keerulisena, kuigi Washingtoni hinnangul toimus "märkimisväärne edasiminek".

Budanov märkis veel, et Venemaa ei ole seni andnud nõusolekut Zelenski ja Vene president Vladimir Putini kohtumiseks. Sellise tippkohtumise võimalust on varem maininud USA erisaadik Steve Witkoff.