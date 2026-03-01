X!

Sõja 1467. päev: Budanovi sõnul on venelaste saavutused rindel tühised

Ukraina Alcatrazi pataljoni evakuatsioonigrupi sõjaväelased Družkivka lähedal Donetski oblastis
Ukraina Alcatrazi pataljoni evakuatsioonigrupi sõjaväelased Družkivka lähedal Donetski oblastis Autor/allikas: SCANPIX/Iryna Rybakova/Ukraina maavägede 93. mehhaniseeritud brigaadi pressiteenistus/AFP
Hoolimata tohutute ressursside koondamisest Ukraina rindel, ei saavutanud Vene okupandid talve jooksul märkimisväärset edu, mistõttu pöördus vaenlane rohkem energiaterrori ja infoväljas valeuudiste levitamise poole, vahendas portaal Unian pühapäeval presidendi kantselei juhi Kõrõlo Budanovi sõnu.

Oluline 1. märtsil kell 13.50:

- Budanov: venelaste saavutused rindel on tühised;

- Ukraina kaitsjad hävitasid öösel 110 vaenlase ründedrooni 123-st;

- Vene rünnakus hukkus Ida-Ukrainas üks inimene;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 870 sõdurit. 

Budanov: venelaste saavutused rindel on tühised

Ukraina presidendi kantselei juhi Kõrõlo Budanov ütles, et vaenlase territoriaalsed saavutused rindel on tühised.

"Võib-olla kõige tühisemad võrreldes kõigi teiste perioodidega, mil nad on Ukraina vastu on sõdinud," ütles Budanov.

Presidendi kantselei juhi sõnul oli Venemaa vägede peamine edu talvel just rünnakud Ukraina taristu vastu ja selle hävitamine. Kuid soojade ilma saabudes hakkab see tegur mängima väiksemat rolli.

Budanov mainis ka Venemaa väljamõeldisi mitme asula "vallutamise" kohta. Kupjanskit "vallutasid" venelased nende juttude kohaselt viis korda, tõdes ta.

"See on lihtsalt fakt. Aga on ka fakt, et me ikkagi võitleme endiselt. See on samuti fakt. Me ei saa seda eitada... Jah, neil ei ole võitu, aga sõda jätkub. Olukord on ohtlik, kõik mõistavad seda," võttis ta kokku.

Ukraina kaitsjad hävitasid öösel 110 vaenlase ründedrooni 123-st

Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva Ukrainat 123 ründedrooniga, neist 70 olid Shahedid, teatasid Ukraina õhujõud oma Telegrami kanalis.

"Esialgsetel andmetel on õhutõrjejõud kella 8.30 seisuga riigi põhja-, lõuna- ja idaosas alla tulistanud või maha surunud 110 vaenlase Shahed, Gerbera, Italmas ja muud tüüpi mehitamata õhusõidukit. 13 ründedrooni tabas sihtmärke seitsmes kohas," teatasid õhujõud.

Vene rünnakus hukkus Ida-Ukrainas üks inimene

Vene rünnakus hukkus Ukrainas Dnipropetrovski oblastis üks mees ja sai viga neli inimest, teatas idapoolse oblasti sõjalise administratsiooni juht pühapäeva varahommikul.

Samal ajal teisel pool piiri, Venemaa lõunaosas Brjanski oblastis hukkus Tšernookovo külas Ukraina droonirünnakus naine, teatas sealse oblasti kuberner.

Sel nädalal algas Venemaa sissetungi viies aasta, mis jätkub hoolimata USA juhitud püüdlustest taaselustada läbirääkimisi Moskva ja Kiievi vahel. "Vaenlane ründas oblasti kolme rajooni 10 korda droonide ja suurtükiväega," ütles Oleksandr Ganža Telegramis.

"Sõnelnõkove rajoonis said tabamusi Slavhorodi ja Meživska kogukonnad. Elamud said kahjustada," ütles Ganža. "Kahjuks hukkus üks mees."

Venemaa ründas ka Musta mere äärset sadamalinna Odessat ja Harkivit. Harkivi linnapea Igor Terehhovi sõnul põhjustas sealne rünnak tulekahju, mille tõttu tuli evakueerida ühiselamu.

Venemaal Brjanskis ütles oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz märkis, et Ukraina korraldas Klimovski rajoonis Tšernookovo külas sihipärase enesetapudrooni rünnaku liikuva tsiviilsõiduki vastu.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 870 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 266 770 (võrdlus eelmise päevaga +870);

- tankid 11 709 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 108 (+6);

- suurtükisüsteemid 37 721 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1662 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1308 (+3);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 348 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 151 359 (+1722);

- tiibraketid 4384 (+0);

- laevad/kaatrid 29 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 80 510 (+181);

- eritehnika 4075 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS

