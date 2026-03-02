Transpordiamet sulgeb Vormsi ja Kihnu jääteed

"Ilmaolud ja merevee tase on selliseks muutunud, et enam ei ole võimalik liiklejate jaoks ohutult jääteid avatuna hoida. Pealesõidud jääteedele on jäänud merevee alla ning viimaste päevade soojakraadid on üsna intensiivselt sulatanud trasse, mistõttu ohutuse tagamine ei ole enam võimalik," selgitas transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse juhataja Meelis Saat.

Sel aastal olid avatud Saaremaa–Hiiumaa, Vormsi ja Kihnu jääteed.

Saaremaa-Hiiumaa 17 kilomeetri pikkune jäätee avati 8. veebruaril ja suleti 27. veebruaril. Seda kasutas mõlemal suunal kokku 2449 sõidukit.

14. veebruaril avati 12 kilomeetri pikkune jäätee Kihnu saarele, mis sai avatud olla kaheksa päeva. Lao–Kihnu jääteed kasutas mõlemal suunal kokku 2104 sõidukit.

15. veebruaril avasti 10 kilomeetri pikkune jäätee Vormsi saarele, mis sai avatud olla 10 päeva. Vormsi jääteed läbis selle aja jooksul kokku mõlemal suunal kokku 2332 sõidukit.