X!

Margus Allikmaa jätkab kultuurkapitali juhina

Eesti
Margus Allikmaa
Margus Allikmaa Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kultuurkapitali juhina jätkab ka järgmised neli aastat senine juht Margus Allikmaa. Üheks väljakutseks järgmisel ametiajal nimetas Allikmaa kultuurkapitali seaduse täpsustamist.

Avalikku konkurssi kultuurkapitali juhi kohale ei korraldatud.

"Seadus ei nõua avalikku konkurssi. Ka varasemalt on kõik juhid, keda on soovitud uuesti ametisse nimetada, saanud määramise ilma konkursita," lausus Allikmaa.

Kultuurkapitali juhi määrab nõukogu.

Lühidalt järgmise nelja aasta plaanidest rääkides ütles Allikmaa, et kultuurkapital on peale taasloomist toimetanud üsna stabiilselt juba 32 aastat, ja seetõttu ei ole suuri põhimõttelisi muudatusi kindlasti plaanis.

"Samas tuleb tunnistada, et viimase nelja aasta jooksul on muudatusi tehtud võib-olla rohkem kui eelmise 28 aasta jooksul kokku. See aga ei tähenda, et järgmisel neljal aastal peaks muudatustega nii hoogsalt jätkama," lausus Allikmaa.

Mida aga Allikmaa kindlasti teha tahab, on kultuurkapitali teenuste arendamine.

"Oleme just lõpetanud taotluskeskkonna e-kulka uuendamise, kuid ees ootab uus arendusring. Soovime avalduste vastuvõtmist, menetlemist ja järelkontrolli muuta veelgi mugavamaks ja kasutajasõbralikumaks. See on üks suurem eesmärk," lausus Allikmaa.

Teiseks leidis Allikmaa, et kultuurkapitali seadus on üsna ajale jalgu jäänud ja vajaks kaasaegsemat sõnastust. "Selles seaduses on ka palju mitmeti mõistetavusi. Kui see seadus 1995. aastal taaskirjutati ja vastu võeti, ei pruugitud olla juriidiliselt väga täpsed. Aeg lihtsalt nõuab seaduse täpsemaks kirjutamist ja see on meil kindlasti plaanis," lisas ta.

Veel üks teema, mis vajab Allikmaa sõnul lõpuni mõtlemist, on taotluste hindamine.

"Viimasel ajal on hakatud meie ekspertide tööd vaidlustama. Meil on praegugi üleval värske kohtuteema, millest on ka ajakirjanduses kirjutatud – see puudutab Arte Filmi. See sunnib meid mõtlema, kuidas vältida olukorda, kus hakkaksime kultuuriprojekte hindama nagu põllumajandust või tööstust, kus hindeid lihtsalt summeeritakse ja saadakse tulemus. Kultuuri ei ole võimalik sentimeetriga mõõta või kiloga kaaluda. Samas peaks ekspertide kaalutlusotsus saama sellise selguse ja kindluse, et seda ei peaks allutama üldisele haldusmenetluse seadusele. Just seda on mõned vaidlustajad soovinud. Kultuuri hindamine ei käi nii – tuleb usaldada eksperte. Võib-olla tuleb see ka kultuurkapitaliseaduses täpsemalt lahti kirjutada," selgitas Allikmaa.

Üks kultuurkapitali suur väljakutse on seotud ka hasartmängumaksuseaduse ja maksumäärade muutmisega.

"Kui rahaline laekumine peaks oluliselt kasvama, toob see kultuurkapitalile juurde palju uusi ülesandeid ja selleks peame valmis olema," lausus Allikmaa.

Allikmaa on töötanud kultuuriministeeriumi kantslerina, kultuuriministrina ja Tallinna abilinnapea.

Aastatel 2004–2007 oli ta Eesti Raadio juhatuse esimees ja jätkas Eesti Rahvusringhäälingu asutamise järel aastatel 2007–2017 ka uue asutuse juhatuse esimehena.

Alates 1. veebruarist 2018 kuni 31. jaanuarini 2022 oli Margus Allikmaa Vene Teatri direktor.

Alates 1. veebruarist 2022 on ta Eesti Kultuurkapitali juhataja.

Aastatel 2000–2005 oli Allikmaa Eesti Reformierakonna liige. 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel kandideeris ta parteituna Eesti Reformierakonna nimekirjas Viimsi vallavolikokku.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

klassikaraadio

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:44

Minu elu muutnud raamat | Aliis Aalmann ja "Nõges"

11:37

Margus Allikmaa jätkab kultuurkapitali juhina

11:27

PPA hinnangul ei sisalda Epsteini toimikud viiteid Eestis toimepandud kuriteole

11:26

Mart Juure raamatusoovitused: Mart Kivastik, Jaagup Mahkra, Ilmar Trull jt

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

10:47

Siim Kallas: tagasiteel uude Iraani?

10:46

Iseseisvumisaja noorte sale keha peitis ootamatult kõrget veresuhkru taset

10:46

Kumu Dokumentaali kevadhooaja avab portreefilm Matti Nykänenist

10:44

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

otse uudistemajast

taustajutud

ta tuleb taas

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

01.03

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Iraani president: Khamenei tapmine on sõjakuulutus muslimitele

01.03

Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Khamenei surma Uuendatud

01.03

Dubais, Dohas ja Manamas oli kuulda uusi plahvatusi Uuendatud

01.03

Iisrael jätkas pühapäeval ulatusliku rünnakulainega Teherani südames

01.03

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva Uuendatud

01.03

Iraani võimutühimik: kes pärib Ali Khamenei usuriigi? Uuendatud

01.03

Kallas: Khamenei tapmine on Iraani ajaloos pöördeline hetk

ilmateade

loe: sport

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

10:44

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

10:14

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

09:42

Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

loe: kultuur

11:44

Minu elu muutnud raamat | Aliis Aalmann ja "Nõges"

11:37

Margus Allikmaa jätkab kultuurkapitali juhina

11:26

Mart Juure raamatusoovitused: Mart Kivastik, Jaagup Mahkra, Ilmar Trull jt

10:46

Kumu Dokumentaali kevadhooaja avab portreefilm Matti Nykänenist

loe: eeter

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

08:15

Robert Linna paneb uues saatesarjas proovile vaimse tervise nipid

01.03

Andres Dvinjaninov: meie generatsioonile on Arne Oit üks suur nostalgiapall

01.03

Narvas õpetajana töötav Matilde Matvere: suurim kingitus lapsele on austus

Raadiouudised

10:40

Elundidoonoriks on valmis olema 5% elanikkonnast

10:40

Macron tutvustab täna Prantsusmaa uut tuumadoktriini

10:30

Ministeerium soovib tasuliste magistriõppekavadega tuua kõrgharidusse eraraha

09:30

Raadiouudised (02.03.2026 09:00:00)

01.03

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo