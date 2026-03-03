X!

Tarbijahinnad tõusid aastaga 3,2 protsenti

Kauplus.
Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Statistikaameti esialgsetel andmetel tõusid Eesti veebruari tarbijahinnad võrreldes 2025. aasta sama kuuga 3,2 protsenti ning võrreldes jaanuariga 0,75 protsenti.

Jaanuaris oli aastane tarbihahinnaindeksi kasv 3,7 protsenti.

Lõplikud tarbijahinnaindeksi muutuse andmed peaks statistikaamet veebruari kohta avaldama reedel.

"Kuigi täpsemat jaotust jaanuarikuu kohta ei ole teada, võib mobiiliäpi Tarbi targalt andmetel arvata, et hinnatõusu taga on toidukaupade kallinemine. Toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnad kasvasid kuuga 1,1 protsenti. Alkoholi hinnad aga kuuga 3,3 protsenti. Aastane toidukaupade hinnatõus jääb 4,5 protsendi juurde ja alkoholi ja tubaka aastane hinnatõus 3,2 protsenti," ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.
 
Aasta on alanud kahe kuuga, kus hinnatõus on olnud sama suur kui eelmisel aastal, tõdes Uusküla. "Ülejäänud aastal on hinnatõusu vedamas veel mõned maksutõusud ja teenuste sektoris palgatõus. Teiselt poolt on aga euro vahetuskurss dollari suhtes jätkuvalt kallim ning impordi hinnad languses. See pidurdab märkimisväärselt kaupade hinnatõusu ja toob ka sisendhindu allapoole," lisas ta.

