Uus rahvastikuprognoos pakub Tallinnale mitu korda väiksemat kasvu

Kui kolme aasta eest tehtud prognoos pakkus, et aastaks 2050 kasvab Tallinna elanikkond umbes 90 000 inimese võrra, siis uus prognoos on märksa tagasihoidlikum ning ennustab sajandi keskpaigaks rahvaarvu kasvu 22 000 inimese võrra.

2023. aasta kevadel valminud Tartu Ülikooli rände- ja linnauuringute keskuse analüüs prognoosis, et Tallinna elanike arv suureneb lähitulevikus enim välisrände mõjul ning tõenäolisema stsenaariumi pealt tehtud prognoos näitas, et pealinnas elab veerand sajandi pärast umbes 90 000 elanikku rohkem kui aastal 2023.

Tänavu veebruaris valminud, taas Tartu Ülikooli poolt tehtud uuring "Ülevaade Tallinna rahvastikuprognoosi baasstsenaariumist 2026–2050" prognoosib aga elanike kasvu märksa tagasihoidlikumana: kuni aastani 2035 kasvab pealinna rahvaarv keskmiselt 620 inimese võrra aastas ning sealt edasi 1070 inimese võrra aasta kohta. See tähendab, et aastaks 2035 kasvab elanike arv 6200 inimese võrra ehk praeguselt umbes 457 000 elanikult 463 000 elanikuni ning sajandi keskpaigaks oleks Tallinna elanike arv napilt alla 480 000.

Tegu on baasstsenaariumiga, mille eelduseks on, et ränne püsib eelmise kümne aasta keskmisel tasemel, millest on välja jäetud viimaste aastate kriiside suuremad mõjud, ning et sündide arv esmalt väheneb ning seejärel mõnevõrra kasvab. Samuti kasvab oodatav eluiga. Elamuehituse võimaliku mahuga uuring ei arvestanud.

Tallinna rahvaarv 2025 ja prognoos 2026 kuni 2050. Autor/allikas: Tartu Ülikool

Põhjus, miks Tallinn uue rahvastikuprognoosi tellis, oli lihtne: tegelik rahvaarv 2025. aastal näitas oluliselt väiksemat sündide ja väikelaste arvu, kui 2023. aasta prognoos pakkus, mõnevõrra suurem oli jällegi 20. eluaastates inimeste arv.

Uue prognoosi järgi kahaneb Tallinnas laste arv kuni aastani 2033, millele järgneb tõus ning aastaks 2050 tõuseb 0- kuni 9-aastaste arv tagasi 2025. aasta tasemele. Paari aastakümne jooksul käib üles-alla rahvaarv ka teistes vanuserühmades. Kuid selge on see, et vanemate inimeste osakaal tallinlaste seas kasvab: kui 2025. ja 2035. aastal moodustavad 60-aastased ja vanemad inimesed tallinlastest täpselt veerandi, siis 2050. aastaks kasvab prognoosi järgi nende osakaal 31 protsendile. Kuni 19-aastaste osakaal langeb praeguselt viiendikult aastaks 2035 16 protsendile ja on sama ka sajandi keskel.

Rahvaarv kahaneb Lasnamäe ja Nõmmel, suureneb Kesklinnas ja Haaberstis

Tartu Ülikooli prognoos ütleb, et linnaosadest on rahvaarvu kahanemist ette näha Lasnamäel ja Nõmmel. Järgmise kümne aastaga väheneb Nõmme rahvaarv kaheksa protsenti ja Lasnamäe kuus protsenti. Aastaks 2050 on langus juba päris suur: Nõmmel elab siis 19 protsenti ja Lasnamäel 15 protsenti vähem inimesi kui aastal 2025. Lasnamäe puhul tähendaks see, et elanike arv kukub pea 20 000 inimese võrra.

Eriti suur saab Lasnamäe ja Nõmme olema noorte arvu kahanemine: sajandis keskpaigaks elab mõlemas linnaosas kolmandiku võrra vähem kuni 19-aastaseid, kui seal elab praegu.

Samamoodi kahaneb järgmise kümne aastaga noorte arv tuntavalt ka Mustamäel, Pirital ja Põhja-Tallinnas, prognoosi järgi umbes 20 protsenti.

Kõige kiiremini kasvab elanike arv Kesklinnas ja Haaberstis: aastaks 2035 on kasv kümme protsenti ning aastaks 2050 27 protsenti. Kesklinna puhul tähendab see, et rahvaarvult tõustakse linnaosade arvestuses Lasnamäe järel puhtalt teisele kohale.