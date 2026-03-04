Reisibüroo sõnul on Lähis-Ida olukord toonud reiside tühistamisi

Reisibüroo Premio Travel piirkonnajuht Jekaterina Doroškevitš ütles, et pinged Lähis-Idas on pannud nende kliente tühistama ka pikalt ette plaanitud reise, samuti muudetakse reisi sihtkohti või lükatakse reise edasi. Samas Estraveli ja Join UP! Balticu klientide seas suuremaid tühistamisi pole.

"Reaalselt näeme, et osa kliente lükkab reisi edasi või küsib alternatiivseid sihtkohti. Oluline on, et tühistamissoove on tulnud ka pikalt ette planeeritud reiside puhul, mitte ainult lähiaja väljumiste osas," ütles Doroškevitš.

"Samas on lähinädalate reiside osas soovitud pigem jälgida olukorda, kuna reisiplaanid on juba paika pandud. Lisaks ei piirdu küsimused üksnes AÜE-ga: mitmed kliendid on soovinud tühistada või ümber tõsta ka Egiptuse reise. Türgi osas on ka tuntud muret. Kliendid küsivad, kas sinna on praegu turvaline reisida. Kokkuvõtteks aga massilist paanikat ei ole," rääkis ta.

Doroškevitš ütles, et büroo tegeleb praegu pideva koordineerimisega klientide, lennufirmade, kohalike partnerite ja hotellide vahel.

"Kui tagasilennud tühistatakse või lennuplaanid muutuvad, tuleb tagada klientide ohutus kohapeal, ehk tagada majutus, toitlustus, transport ja infovahetus. Praktikas tähendab see ka seda, et reisikorraldaja peab tihti esmalt korraldama ja finantseerima kohapealsed lahendused ning hiljem tegelema dokumentide, tõendite ja võimalike hüvitiste või taotluste protsessiga," sõnas Doroškevitš.

"Hetkel on suurim väljakutse see, et lennufirmad ei pruugi anda kiiresti kinnitatud uut väljalennu aega – seetõttu peame lahendusi planeerima päevhaaval ja hoidma kliente turvaliselt majutatud kuni kinnitatud infoni. Oleme pikendanud majutust ja korraldanud toitlustuse ning hoiame kliente pidevalt kursis," rääkis ta.

Doroškevitš märkis, et kui lennuruumi piirangud ja ebastabiilsus jätkuvad, kasvab lühiajaliste väljumiste puhul ümberbroneerimiste ja tühistamiste osakaal ning reisikorraldajate töökoormus ja kulurisk püsib kõrge. "Kui olukord stabiliseerub ja lennuliiklus normaliseerub, taastub nõudlus tavaliselt üsna kiiresti, kuid klientide ootused paindlikkusele jäävad kindlasti kõrgemaks," sõnas Doroškevitš.

Estravel: Türgi, Egiptuse või Küprose osas tühistamisi ei ole

Estraveli erakliendisuhete ja turundusosakonna juht Katrin Aaslaid ütles ERR-ile, samuti, et Estraveli jaoks on tegemist eeskätt operatiivse kriisiga.

Estraveli klientide seas tema sõnul hetkel broneeringute tühistamise huvi Türgi, Egiptuse või Küprose osas ei ole. "Pigem on kasvanud vajadus saada lisainfot ja kontrollida oma reisivõimalusi, et mõista, kas nende marsruut või lennuplaan on tegelikult mõjutatud. Kas on alternatiive muuta marsruuti või lükata reis edasi," ütles ta.

Selline reaktsioon on igati mõistetav, sest õhuruumide sulgemised ja häired transiitlennujaamades on kaasa toonud ulatuslikke lendude tühistamisi ning lennuplaanide ümberkorraldusi. Otsus sõltub enamasti konkreetsest lennupiletist või pakettreisist. Seetõttu on kõige mõistlikum võtta ühendust oma reisikonsultandi või meie ööpäevaringse klienditeenindusega, et saaksime hinnata, milline lahendus on kliendi jaoks kõige väiksemate kuludega ja mõistlikum," rääkis Aaslaid.

Praeguse sõjategevuse mõju jaguneb tema sõnul kaheks. "Esiteks lennuvõrk ja marsruudid: kui lennud peavad tegema ümberlende või vältima teatud õhuruume, pikeneb lennuaeg, kasvavad hilinemiste riskid ning osa ühendusi muutub ajutiselt ebastabiilseks või kaob üldse valikust. Teiseks hind: kui teekonnad pikenevad ja kütusehind tõuseb ning lennu kohti jääb vähemaks, tekib tugev hinnasurve arusaadavalt mitmelt poolt," kommenteeris Aaslaid.

"Juhul kui olukord stabiliseerub kiiresti, normaliseerub esmalt lennuplaanide töökindlus ja alles seejärel hinnad. Kui kriis kestab kauem ja õhuruumi piirangud püsivad, siis jätkub probleem lennukohtade saadavuse osas nii reisi alustamiseks kui ümberistumistega seonduvalt veelgi laiemalt," ütles ta veel.

Join UP!: pikaajalist reisinõudluse katkemist me ei oota

Reisifirma Join UP! Baltic turundusjuht Olya Didok ütles, et reisifirma jälgib tähelepanelikult hiljutise sõjalise olukorra eskaleerumist ja sellega seotud arenguid Lähis-Idas.

"Õhuruumi osalise sulgemise tõttu teatud piirkondades võivad esineda ajutised lennuplaani ja marsruudimuudatused. Praegu on tühistamised kinnitatud ainult klientidele, kelle reisiplaan oli 28. veebruaril ja 3. märtsil. Iga mõjutatud broneeringuga võetakse individuaalselt ühendust, et anda üksikasjalikku teavet saadaolevate valikute ja edasiste juhiste kohta," ütles Didok.

"Oleme pidevas suhtluses kõigi Araabia Ühendemiraatides ja Sri Lankal viibivate turistidega. Koostöös kohalike partneritega tagame majutuse, toitlustuse ja vajadusel kohapealse abi. Reisijate turvalisus ja heaolu on meie prioriteet," rõhutas ta.

"Jälgime lennundusametite, lennufirmade partnerite ja Balti riikide välisministeeriumide ametlikke uudiseid, et reageerida kiiresti kõikidele muudatustele. Praeguses etapis eeldame lühiajalisi logistilisi kohandusi, mitte pikaajalist reisinõudluse katkemist, kuid olukord on endiselt dünaamiline ja vajab tähelepanu. Samuti soovitame reisijatel registreerida reisid oma riigi ametlike reisiregistreerimissüsteemide kaudu ja järgida kohalike valitsuste soovitusi," kommenteeris Didok.