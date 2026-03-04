X!

Reisibüroo sõnul on Lähis-Ida olukord toonud reiside tühistamisi

Eesti
Kohvritega inimene
Kohvritega inimene Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Reisibüroo Premio Travel piirkonnajuht Jekaterina Doroškevitš ütles, et pinged Lähis-Idas on pannud nende kliente tühistama ka pikalt ette plaanitud reise, samuti muudetakse reisi sihtkohti või lükatakse reise edasi. Samas Estraveli ja Join UP! Balticu klientide seas suuremaid tühistamisi pole.

"Reaalselt näeme, et osa kliente lükkab reisi edasi või küsib alternatiivseid sihtkohti. Oluline on, et tühistamissoove on tulnud ka pikalt ette planeeritud reiside puhul, mitte ainult lähiaja väljumiste osas," ütles Doroškevitš.

"Samas on lähinädalate reiside osas soovitud pigem jälgida olukorda, kuna reisiplaanid on juba paika pandud. Lisaks ei piirdu küsimused üksnes AÜE-ga: mitmed kliendid on soovinud tühistada või ümber tõsta ka Egiptuse reise. Türgi osas on ka tuntud muret. Kliendid küsivad, kas sinna on praegu turvaline reisida. Kokkuvõtteks aga massilist paanikat ei ole," rääkis ta.

Doroškevitš ütles, et büroo tegeleb praegu pideva koordineerimisega klientide, lennufirmade, kohalike partnerite ja hotellide vahel.

"Kui tagasilennud tühistatakse või lennuplaanid muutuvad, tuleb tagada klientide ohutus kohapeal, ehk tagada majutus, toitlustus, transport ja infovahetus. Praktikas tähendab see ka seda, et reisikorraldaja peab tihti esmalt korraldama ja finantseerima kohapealsed lahendused ning hiljem tegelema dokumentide, tõendite ja võimalike hüvitiste või taotluste protsessiga," sõnas Doroškevitš.

"Hetkel on suurim väljakutse see, et lennufirmad ei pruugi anda kiiresti kinnitatud uut väljalennu aega – seetõttu peame lahendusi planeerima päevhaaval ja hoidma kliente turvaliselt majutatud kuni kinnitatud infoni. Oleme pikendanud majutust ja korraldanud toitlustuse ning hoiame kliente pidevalt kursis," rääkis ta.

Doroškevitš märkis, et kui lennuruumi piirangud ja ebastabiilsus jätkuvad, kasvab lühiajaliste väljumiste puhul ümberbroneerimiste ja tühistamiste osakaal ning reisikorraldajate töökoormus ja kulurisk püsib kõrge. "Kui olukord stabiliseerub ja lennuliiklus normaliseerub, taastub nõudlus tavaliselt üsna kiiresti, kuid klientide ootused paindlikkusele jäävad kindlasti kõrgemaks," sõnas Doroškevitš.

Estravel: Türgi, Egiptuse või Küprose osas tühistamisi ei ole

Estraveli erakliendisuhete ja turundusosakonna juht Katrin Aaslaid ütles ERR-ile, samuti, et Estraveli jaoks on tegemist eeskätt operatiivse kriisiga.

Estraveli klientide seas tema sõnul hetkel broneeringute tühistamise huvi Türgi, Egiptuse või Küprose osas ei ole. "Pigem on kasvanud vajadus saada lisainfot ja kontrollida oma reisivõimalusi, et mõista, kas nende marsruut või lennuplaan on tegelikult mõjutatud. Kas on alternatiive muuta marsruuti või lükata reis edasi," ütles ta.

Selline reaktsioon on igati mõistetav, sest õhuruumide sulgemised ja häired transiitlennujaamades on kaasa toonud ulatuslikke lendude tühistamisi ning lennuplaanide ümberkorraldusi. Otsus sõltub enamasti konkreetsest lennupiletist või pakettreisist. Seetõttu on kõige mõistlikum võtta ühendust oma reisikonsultandi või meie ööpäevaringse klienditeenindusega, et saaksime hinnata, milline lahendus on kliendi jaoks kõige väiksemate kuludega ja mõistlikum," rääkis Aaslaid.

Praeguse sõjategevuse mõju jaguneb tema sõnul kaheks. "Esiteks lennuvõrk ja marsruudid: kui lennud peavad tegema ümberlende või vältima teatud õhuruume, pikeneb lennuaeg, kasvavad hilinemiste riskid ning osa ühendusi muutub ajutiselt ebastabiilseks või kaob üldse valikust. Teiseks hind: kui teekonnad pikenevad ja kütusehind tõuseb ning lennu kohti jääb vähemaks, tekib tugev hinnasurve arusaadavalt mitmelt poolt," kommenteeris Aaslaid.

"Juhul kui olukord stabiliseerub kiiresti, normaliseerub esmalt lennuplaanide töökindlus ja alles seejärel hinnad. Kui kriis kestab kauem ja õhuruumi piirangud püsivad, siis jätkub probleem lennukohtade saadavuse osas nii reisi alustamiseks kui ümberistumistega seonduvalt veelgi laiemalt," ütles ta veel.

Join UP!: pikaajalist reisinõudluse katkemist me ei oota

Reisifirma Join UP! Baltic turundusjuht Olya Didok ütles, et reisifirma jälgib tähelepanelikult hiljutise sõjalise olukorra eskaleerumist ja sellega seotud arenguid Lähis-Idas.

"Õhuruumi osalise sulgemise tõttu teatud piirkondades võivad esineda ajutised lennuplaani ja marsruudimuudatused. Praegu on tühistamised kinnitatud ainult klientidele, kelle reisiplaan oli 28. veebruaril ja 3. märtsil. Iga mõjutatud broneeringuga võetakse individuaalselt ühendust, et anda üksikasjalikku teavet saadaolevate valikute ja edasiste juhiste kohta," ütles Didok.

"Oleme pidevas suhtluses kõigi Araabia Ühendemiraatides ja Sri Lankal viibivate turistidega. Koostöös kohalike partneritega tagame majutuse, toitlustuse ja vajadusel kohapealse abi. Reisijate turvalisus ja heaolu on meie prioriteet," rõhutas ta.

"Jälgime lennundusametite, lennufirmade partnerite ja Balti riikide välisministeeriumide ametlikke uudiseid, et reageerida kiiresti kõikidele muudatustele. Praeguses etapis eeldame lühiajalisi logistilisi kohandusi, mitte pikaajalist reisinõudluse katkemist, kuid olukord on endiselt dünaamiline ja vajab tähelepanu. Samuti soovitame reisijatel registreerida reisid oma riigi ametlike reisiregistreerimissüsteemide kaudu ja järgida kohalike valitsuste soovitusi," kommenteeris Didok.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:31

Leht: Iraani uueks juhiks võib saada ajatolla Khamenei poeg

07:10

Kiiev on ettevalmistustega järgmiseks talveks graafikust maas Uuendatud

06:57

Reisibüroo sõnul on Lähis-Ida olukord toonud reiside tühistamisi

06:47

Norstati küsitluses langes Reformierakond viiendaks

06:39

Trump: USA laevastik hakkab vajadusel Pärsia lahes naftatankereid eskortima

06:08

Iisrael ründab Iraani julgeolekuaparaati, et sillutada teed ülestõusule

04:51

Välisminister Tsahkna teeb visiidi Austraaliasse

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

Raik: Trump tahab kiireid võite, aga pikem plaan Iraani osas näib puuduvat

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

03.03

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

03.03

Sõja 1469. päev: Sõrskõi sõnul vabastas Ukraina veebruaris rohkem territooriumi kui kaotas Uuendatud

03.03

Iraani kriis tõi taas esile võimuvõitluse EL-i välispoliitika tegemisel

03.03

Venemaa harjutas Läänemerel õhutõrjerakettide laskmist

03.03

Välisministeerium täiendas Egiptuse reisiinfot Lähis-Ida pingete tõttu

03.03

Teherani turvakaamerad olid aastaid Mossadi kontrolli all

03.03

Trump ähvardas katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

03.03

Soomes hukkus arvatava süütamise tagajärjel viis inimest

03.03

Tsahkna soovitab eestlastel Lähis-Idas püsida linnades

ilmateade

loe: sport

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

ETV spordisaade, 3. märts

03.03

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

loe: kultuur

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

03.03

Viimsi Artiumis jõuab lavale lugu Paul Keresest

03.03

Sandra Jõgeva: kunstivaldkond on tarbetut bürokraatiat täis

03.03

Esmakordselt toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

loe: eeter

03.03

Robert Linna: meestel on ikka üliraske ka sõbrale oma probleeme tunnistada

03.03

Vikerraadio e-etteütluseks saab valmistuda eelharjutust tehes

03.03

Alika: töö käib suure suvehiti loomise nimel

03.03

Ergo Kuld "Säärase mulgi" võtetest: vahel astus mõni turist akna alt läbi

Raadiouudised

03.03

Omavalitsused võivad hakata rajatavate tuuleparkide eest raha saama

03.03

Prokuratuur ei kaeba Humala ja Pruunsilla õigeksmõistvat otsust edasi

03.03

Ministeerium eelistaks, et ettevõtted lähevad kanade puurivabale pidamisele üle vabatahtlikult

03.03

Päevakaja (03.03.2026 18:00:00)

03.03

Kuigi Egiptus ja Omaan on turvalised, võib sinna reisimine olla seotud ootamatustega

03.03

Raadiouudised (03.03.2026 15:00:00)

03.03

Rubio: USA jätkab Iraanis seni, kuni on oma eesmärgid saavutanud

03.03

Põlevkivijaamade putitamine on praegu veel gaasijaamade rajamisest odavam

03.03

Prantsusmaa kavatseb suurendada tuumaarsenali ja laiendada heidutust Euroopa liitlastele

03.03

Kortermajad peavad selle aasta jooksul koostama majale varjumisplaani

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo