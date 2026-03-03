X!

Kütusehinna tõusu võib oodata nädala teises pooles

Majandus
Tankla.
Tankla. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Naftahinnad maailmaturul on Iraani sõja tõttu viimastel päevadel oluliselt kerkinud. Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsna sõnul võib hinnatõusu oodata selle nädala teises pooles.

Naftahindade tõus maailmaturul pole Eesti tanklate kütusehindades veel üks-ühele peegeldunud.

Terminali juhatuse liikme Alan Vahti sõnul viimasel ajal kütusehinnad kõikunud.

"Kuigi eile tõsteti hinda eelmise nädala neljapäevaga 3-5 senti kõrgemale. Poole tunniga tuli hind 5 senti allapoole ja 10 senti on hind madalamal kui eelmisel neljapäeval," ütles Vaht.

Olulisemat hinnatõusu võib Kärsna sõnul oodata siiski selle nädala teises pooles.

"Eile oli Eesti tanklates hinnatõus, täna on teatud korrektuur toimunud, aga mitte nii suures ulatuses kui eelnevatel nädalatel. Võib öelda, et osaliselt on ta juba tanklates, aga kui maailmaturu hind jääb samale tasemele või tõuseb, siis kindlasti nädala teises pooles võib tulla hinnatõus," ütles Vaht.

"Ma julgen öelda, et kui eile nägime bensiini hinda 1,629, diislil 1,599. Ma julgen öelda, et me sel nädalal minimaalselt näeme seda, et sellele lisandub 10 senti, aga võib lisanduda ka rohkem," sõnas Vaht.

Veeldatud maagaas LNG on kallinenud maailmaturul veelgi rohkem kui nafta, sest Hormuzi väina taga on kinni ühe suurima LNG tootja Katari gaas.

Millal gaasi hinnatõus Eesti eratarbijateni jõuab, sõltub Elengeri juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul lepingust.

"Need kes ostavad gaasi ujuva hinnaga ja tüüpiliselt see on TTF-i järgmise kuu indeks, nende jaoks olulised muutused tulevad aprillist alates, sest märtsi hind on juba teada ja kujunes veebruaris. Kellel on fikseeritud hind, neil on sinnani kuni neil leping on. Kui räägime tavalisest kodukliendi paketist, mis on paindlik pakett, mida muudame nii harva kui võimalik, siis see meil aprillist ei muutu ja peaks muutuma maikuust alates," ütles Kaasik

"Positiivne pool on, et tuleb kevad, kütteks gaasi läheb vähem, samas algab gaasihoidlate täitmise periood, kus nõudlus eelkõige suunatakse mahutite täitmisele. Kõige suurem küsimärk on Katari LNG kättesaadavus, mis Euroopas moodustab 10-15 protsenti kogumahust," lisas Kärsna.

Hoidlates on külma talve tõttu mullusest vähem varusid. Seega tuleb neid täita ilmselt kallima hinnataseme juures, mis tõstab omakorda gaasi hinda järgmiseks talveks.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne Kaamera"

Samal teemal

klassikaraadio

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:20

Ministeerium eelistaks, et ettevõtted lähevad kanade puurivabale pidamisele üle vabatahtlikult

19:20

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

19:12

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

19:05

Võrkpallur Oliver Venno lõpetab koondisekarjääri

18:59

Kütusehinna tõusu võib oodata nädala teises pooles

18:59

Tarbijahinnaindeksi tõusu taga on toidukaupade kallinemine

18:43

Viimsi Artiumis jõuab lavale lugu Paul Keresest

18:40

Päevakaja (03.03.2026 18:00:00)

18:31

EMO-d võivad saada õiguse saata patsient peale esmast hindamist koju

18:28

Tiitlivõistluste medalitega noored vehklejad saavad preemiat

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

19:20

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

02.03

Trump: suur rünnakulaine on alles ees

02.03

USA ja Iisrael jätkavad islamirežiimi juhtkonna likvideerimist Uuendatud

13:19

Sõrskõi: Ukraina vabastas veebruaris rohkem territooriumi, kui kaotas Uuendatud

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

07:38

Venemaa harjutas Läänemerel õhutõrjerakettide laskmist

11:31

Iraani kriis tõi taas esile võimuvõitluse EL-i välispoliitika tegemisel

09:27

Teherani turvakaamerad olid aastaid Mossadi kontrolli all

02.03

Analüütikud: rünnak Iraanile muudab maailmamajanduse ennustamatuks

09:44

Soomes hukkus arvatava süütamise tagajärjel viis inimest

ilmateade

loe: sport

19:05

Võrkpallur Oliver Venno lõpetab koondisekarjääri

18:28

Tiitlivõistluste medalitega noored vehklejad saavad preemiat

17:56

Mark Lajal loobus Thionville'i Challengerist

17:23

Ralf Kivil jäi MM-il esimesena veerandfinaalist välja, favoriit kukkus

loe: kultuur

19:12

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

18:43

Viimsi Artiumis jõuab lavale lugu Paul Keresest

18:24

Sandra Jõgeva: kunstivaldkond on tarbetut bürokraatiat täis

17:33

Esmakordselt toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

loe: eeter

15:17

Robert Linna: meestel on ikka üliraske ka sõbrale oma probleeme tunnistada

12:15

Vikerraadio e-etteütluseks saab valmistuda eelharjutust tehes

12:07

Alika: töö käib suure suvehiti loomise nimel

11:11

Ergo Kuld "Säärase mulgi" võtetest: vahel astus mõni turist akna alt läbi

Raadiouudised

15:35

Kuigi Egiptus ja Omaan on turvalised, võib sinna reisimine olla seotud ootamatustega

15:25

Raadiouudised (03.03.2026 15:00:00)

14:50

Rubio: USA jätkab Iraanis seni, kuni on oma eesmärgid saavutanud

14:45

Põlevkivijaamade putitamine on praegu veel gaasijaamade rajamisest odavam

13:15

Prantsusmaa kavatseb suurendada tuumaarsenali ja laiendada heidutust Euroopa liitlastele

12:55

Koolides on puudus loodusainete õpetajatest

12:55

Kortermajad peavad selle aasta jooksul koostama majale varjumisplaani

12:25

Raadiouudised (03.03.2026 12:00:00)

09:30

Raadiouudised (03.03.2026 09:00:00)

02.03

Toidukaupade müük ei ole kasvule pööranud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo