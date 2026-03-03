Kütusehinna tõusu võib oodata nädala teises pooles

Naftahindade tõus maailmaturul pole Eesti tanklate kütusehindades veel üks-ühele peegeldunud.

Terminali juhatuse liikme Alan Vahti sõnul viimasel ajal kütusehinnad kõikunud.

"Kuigi eile tõsteti hinda eelmise nädala neljapäevaga 3-5 senti kõrgemale. Poole tunniga tuli hind 5 senti allapoole ja 10 senti on hind madalamal kui eelmisel neljapäeval," ütles Vaht.

Olulisemat hinnatõusu võib Kärsna sõnul oodata siiski selle nädala teises pooles.

"Eile oli Eesti tanklates hinnatõus, täna on teatud korrektuur toimunud, aga mitte nii suures ulatuses kui eelnevatel nädalatel. Võib öelda, et osaliselt on ta juba tanklates, aga kui maailmaturu hind jääb samale tasemele või tõuseb, siis kindlasti nädala teises pooles võib tulla hinnatõus," ütles Vaht.

"Ma julgen öelda, et kui eile nägime bensiini hinda 1,629, diislil 1,599. Ma julgen öelda, et me sel nädalal minimaalselt näeme seda, et sellele lisandub 10 senti, aga võib lisanduda ka rohkem," sõnas Vaht.

Veeldatud maagaas LNG on kallinenud maailmaturul veelgi rohkem kui nafta, sest Hormuzi väina taga on kinni ühe suurima LNG tootja Katari gaas.

Millal gaasi hinnatõus Eesti eratarbijateni jõuab, sõltub Elengeri juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul lepingust.

"Need kes ostavad gaasi ujuva hinnaga ja tüüpiliselt see on TTF-i järgmise kuu indeks, nende jaoks olulised muutused tulevad aprillist alates, sest märtsi hind on juba teada ja kujunes veebruaris. Kellel on fikseeritud hind, neil on sinnani kuni neil leping on. Kui räägime tavalisest kodukliendi paketist, mis on paindlik pakett, mida muudame nii harva kui võimalik, siis see meil aprillist ei muutu ja peaks muutuma maikuust alates," ütles Kaasik

"Positiivne pool on, et tuleb kevad, kütteks gaasi läheb vähem, samas algab gaasihoidlate täitmise periood, kus nõudlus eelkõige suunatakse mahutite täitmisele. Kõige suurem küsimärk on Katari LNG kättesaadavus, mis Euroopas moodustab 10-15 protsenti kogumahust," lisas Kärsna.

Hoidlates on külma talve tõttu mullusest vähem varusid. Seega tuleb neid täita ilmselt kallima hinnataseme juures, mis tõstab omakorda gaasi hinda järgmiseks talveks.