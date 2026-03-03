X!

Lilleaiandites käib usin kevad- ja suvelillede istutamine

Eesti
Foto: Olev Kenk/ERR
Eesti

Kuigi tänavu oli pikk ja külm talv, siis see siiski ei rikkunud töid lilleaiandites, sest soojad ilmad saabusid just õigel ajal - siis kui oli taimede istutamise aeg.

Räpina aianduskoolis teatakse, kui oluline on oskus loodusega koostööd teha, sest kui väike istutatud taim läheb kasvama ja õitsema, siis on õitsvate lilledega võimalik teistele palju rõõmu valmistada.

"Kuna tulemas on kohe-kohe naistepäev, siis on meie ajatatud tulpide tipphetk, et me neid siin tuhandete viis nopime. Tellimuste nimekiri on meil ees ja külmkapp juba tulpe täis. Võõrasemad on meil ise külvatud seemnest - õppijad on need juba istutanud pottidesse ja siis hakkavad saabuma noortaimed, sest me toodame ka suvelilli sisseostetud noortaimedest ikka selle eemärgiga, et õppija näeb erinevaid kasvatusviise," sõnas Räpina aianduskooli õppeaia juht Loona Piho.

Räpina aianduskooli kasvuhoones on paljud õpilased ja õpetajad vaeva näinud selleks, et kevadlilled õitseksid enne oma tavapärast aega.

"Me igal aastal katsetame midagi, meie rukkilille projekt kogus kuulsust siin mõni aeg tagasi, kuid selle aasta staar on harilik maikelluke, teda ka me ajatame, tal on sellised risoomi pungad, mis me istutame potti varakult, kuna meil on köetavad kasvuhooned ja meil on väga head taimelambid, siis me saame selliseid katsetusi lubada," ütles Piho.

Ka Pärnumaal tegutsevas Tori Lilleaia aiandis on kibekiire kevadtööde aeg, sest kasvuhoonetesse on vaja kasvama panna nii kevad- kui ka suvelilled.

"Veebruari lõpus saabusid esimesed taimed ja need lähevadki potti, näiteks võõrasemad, amplid ja kõik sellised asjad. Istutamine käib täie hooga. Talv oli väga karm, aga õnneks, kui taimed hakkasid tulema, läks soojaks, olgugi, et kasvuhooned sulasid oluliselt kauem üles. Ja kuna hetkel on praegu pilves, siis see lilledele tegelikult üldse ei sobi. Lilledele sobib päike, seda me väga ootame - siis on kohe rõõmus tööd teha," lausus Tori lilleaia omanik Kristjan Sohlu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:27

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

22:00

Novosjolov: minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima

21:40

Kolmapäeva hommik tuleb selge taevaga

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:35

Lilleaiandites käib usin kevad- ja suvelillede istutamine

21:25

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

21:24

Läti president nõuab kaitsevaldkonna rahastamise seaduse muutmist

21:16

HTM arutab koolides viiepallisüsteemi kaotamist

21:10

Eurooplased muretsevad, et Trumpi huvi Ukraina sõja lõpetamise vastu on kadumas

20:50

Glinka andis Prantsusmaal loobumisvõidu

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

20:41

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

13:19

Sõrskõi: Ukraina vabastas veebruaris rohkem territooriumi, kui kaotas Uuendatud

11:31

Iraani kriis tõi taas esile võimuvõitluse EL-i välispoliitika tegemisel

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

07:38

Venemaa harjutas Läänemerel õhutõrjerakettide laskmist

09:27

Teherani turvakaamerad olid aastaid Mossadi kontrolli all

16:22

Välisministeerium täiendas Egiptuse reisiinfot Lähis-Ida pingete tõttu

02.03

Trump: suur rünnakulaine on alles ees

09:44

Soomes hukkus arvatava süütamise tagajärjel viis inimest

02.03

USA ja Iisrael jätkavad islamirežiimi juhtkonna likvideerimist Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:27

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

22:00

Novosjolov: minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima

21:25

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

20:50

Glinka andis Prantsusmaal loobumisvõidu

loe: kultuur

19:12

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

18:43

Viimsi Artiumis jõuab lavale lugu Paul Keresest

18:24

Sandra Jõgeva: kunstivaldkond on tarbetut bürokraatiat täis

17:33

Esmakordselt toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

loe: eeter

15:17

Robert Linna: meestel on ikka üliraske ka sõbrale oma probleeme tunnistada

12:15

Vikerraadio e-etteütluseks saab valmistuda eelharjutust tehes

12:07

Alika: töö käib suure suvehiti loomise nimel

11:11

Ergo Kuld "Säärase mulgi" võtetest: vahel astus mõni turist akna alt läbi

Raadiouudised

19:35

Omavalitsused võivad hakata rajatavate tuuleparkide eest raha saama

19:30

Prokuratuur ei kaeba Humala ja Pruunsilla õigeksmõistvat otsust edasi

19:20

Ministeerium eelistaks, et ettevõtted lähevad kanade puurivabale pidamisele üle vabatahtlikult

18:40

Päevakaja (03.03.2026 18:00:00)

15:35

Kuigi Egiptus ja Omaan on turvalised, võib sinna reisimine olla seotud ootamatustega

15:25

Raadiouudised (03.03.2026 15:00:00)

14:50

Rubio: USA jätkab Iraanis seni, kuni on oma eesmärgid saavutanud

14:45

Põlevkivijaamade putitamine on praegu veel gaasijaamade rajamisest odavam

13:15

Prantsusmaa kavatseb suurendada tuumaarsenali ja laiendada heidutust Euroopa liitlastele

12:55

Kortermajad peavad selle aasta jooksul koostama majale varjumisplaani

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo