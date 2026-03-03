Lilleaiandites käib usin kevad- ja suvelillede istutamine

Kuigi tänavu oli pikk ja külm talv, siis see siiski ei rikkunud töid lilleaiandites, sest soojad ilmad saabusid just õigel ajal - siis kui oli taimede istutamise aeg.

Räpina aianduskoolis teatakse, kui oluline on oskus loodusega koostööd teha, sest kui väike istutatud taim läheb kasvama ja õitsema, siis on õitsvate lilledega võimalik teistele palju rõõmu valmistada.

"Kuna tulemas on kohe-kohe naistepäev, siis on meie ajatatud tulpide tipphetk, et me neid siin tuhandete viis nopime. Tellimuste nimekiri on meil ees ja külmkapp juba tulpe täis. Võõrasemad on meil ise külvatud seemnest - õppijad on need juba istutanud pottidesse ja siis hakkavad saabuma noortaimed, sest me toodame ka suvelilli sisseostetud noortaimedest ikka selle eemärgiga, et õppija näeb erinevaid kasvatusviise," sõnas Räpina aianduskooli õppeaia juht Loona Piho.

Räpina aianduskooli kasvuhoones on paljud õpilased ja õpetajad vaeva näinud selleks, et kevadlilled õitseksid enne oma tavapärast aega.

"Me igal aastal katsetame midagi, meie rukkilille projekt kogus kuulsust siin mõni aeg tagasi, kuid selle aasta staar on harilik maikelluke, teda ka me ajatame, tal on sellised risoomi pungad, mis me istutame potti varakult, kuna meil on köetavad kasvuhooned ja meil on väga head taimelambid, siis me saame selliseid katsetusi lubada," ütles Piho.

Ka Pärnumaal tegutsevas Tori Lilleaia aiandis on kibekiire kevadtööde aeg, sest kasvuhoonetesse on vaja kasvama panna nii kevad- kui ka suvelilled.

"Veebruari lõpus saabusid esimesed taimed ja need lähevadki potti, näiteks võõrasemad, amplid ja kõik sellised asjad. Istutamine käib täie hooga. Talv oli väga karm, aga õnneks, kui taimed hakkasid tulema, läks soojaks, olgugi, et kasvuhooned sulasid oluliselt kauem üles. Ja kuna hetkel on praegu pilves, siis see lilledele tegelikult üldse ei sobi. Lilledele sobib päike, seda me väga ootame - siis on kohe rõõmus tööd teha," lausus Tori lilleaia omanik Kristjan Sohlu.