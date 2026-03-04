Prantsuse lennukitootja süüdistab Airbusi Euroopa hävitajaprojekti saboteerimises

"Airbus ei taha enam Dassault'ga koostööd teha," ütles Prantsuse kontserni tegevjuht Eric Trappier ajakirjanikele.

"Kui Airbus annab jätkuvalt mõista, et ta ei soovi Dassault'ga koostööd teha, on projekt surnud," lisas Trappier.

"Me täidame oma kohustusi punktipealt. Just Airbus on see, kes ei austa esialgset kokkulepet," lisas Trappier.

Tuleviku lahinguõhusüsteemi (Future Combat Air System – FCAS) programm käivitati 2017. aastal, et asendada Prantsusmaa Rafale'i ja Saksamaa ning Hispaania kasutatavaid Eurofighteri hävitajaid.

Kuid kolme riigi ühiselt arendatav projekt on Dassault' ja Airbusi vaheliste erimeelsuste tõttu seiskunud.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz andis veebruaris märku, et Berliin võib projektist loobuda, öeldes, et Saksamaa ei vaja samatüübilisi hävitajaid nagu Prantsusmaa.

Airbus teatas, et toetaks ettepanekut ehitada selle asemel kaks eraldiseisvat lennukit, kui projektis osalevad riigid seda taotleksid.

Trappier lükkas selle idee kolmapäeval aga tagasi.

"Prantsusmaa ei saa toetada kahe lennuki ideed," ütles Trappier.

Sõjalennukiprojekti peetakse sageli EL-i suurriikide Prantsusmaa ja Saksamaa vahelise kaitse- ja julgeolekukoostöö indikaatoriks.

President Emmanuel Macron on püüdnud pingeid maandada, nimetades neid "ärieluks".

Selle nädala alguses teatasid Pariis ja Berliin, et on loonud tuumavaldkonna juhtrühma, kuna Macroni sõnul võiks Prantsusmaa julgeoleku tugevdamiseks paigutada liitlasriikidesse tuumarelvastusega lennukeid.