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Merz ja Macron otsivad lahendusi Euroopa autotööstuse toetamiseks

Välismaa
Emmanuel Macron ja Friedrich Merz
Emmanuel Macron ja Friedrich Merz Autor/allikas: IMAGO/Klaus W. Schmidt
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Friedrich Merz ja Emmanuel Macron püüavad taas käivitada Saksamaa ja Prantsusmaa koostöö mootorit ning soovivad sõlmida kokkuleppe, mis tugevdaks Euroopa tööstust ja parandaks autotööstuse konkurentsivõimet.

Kavandatav lepe ühendaks mõlema riigi huvid. Saksamaa asuks toetama "Made in Europe" strateegiat, mis annaks Euroopa ettevõtetele suurema eelise riigihangetel ja toetuste jagamisel ning piiraks kolmandate riikide ligipääsu nendele programmidele.

Vastutasuks oleks Prantsusmaa valmis leevendama Euroopa Liidu plaani lõpetada alates 2035. aastast uute sisepõlemismootoriga autode müük. Seda plaani on pikka aega kritiseerinud Saksamaa autotööstus, mis seisab silmitsi süvenevate probleemidega.

"Meile on antud ülesandeks nendel teemadel sõlmida terviklik kokkulepe. Oleks suurepärane, kui sügisel kokkulepe saavutataks. Olen kindel, et saaksime ka teisi riike, näiteks Itaalia, kaasata. Kõik riigid ootavad Prantsuse-Saksa kokkulepet," ütles Prantsusmaa tööstusminister Sébastien Martin Politicole.

Kaks kõrget Saksa ametnikku kinnitasid, et pakti üle peetakse kõnelusi. Mõlema riigi ametnikud siiski rõhutasid, et läbirääkimised on alles algusjärgus ning täpsed tingimused pole veel paika pandud. Lõpliku kokkuleppe saavutamiseks peavad mõlemad pooled tõenäoliselt tegema täiendavaid järeleandmisi.

Läbirääkimised toimuvad ajal, mil Saksamaa autotööstus seisab silmitsi tõsiste raskustega. Volkswagen hoiatas hiljuti, et võib kogu maailmas koondada kuni 100 000 töötajat.

Kõnelusi mõjutab veel poliitiline ebakindlus. Pariis ja Berliin peavad arvestama võimalusega, et parempopulistide liider Marine Le Pen võib järgmisel aastal võtta üle Prantsusmaa juhtimise. See võib aga raskendada koostööd Euroopa Liidu tasandil.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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