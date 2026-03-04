Külma talve tõttu on kattega teedel rohkem kahjustusi

Transpordiameti hinnangul on selle aasta külma talve järel oodata kattega teedel rohkem kahjustusi. Taltechi inseneri hinnangul tuleks teid põhjalikumalt parandada, kuid transpordiameti sõnul selleks raha pole.

Sulanud lume alt on nähtavale tulnud esimesed kahjustused teedel, kuid täpsema olukorra kaardistamiseks läheb veel aega. Kruusateid lõhkus pakane transpordiameti hinnangul tõenäoliselt vähem, kattega teedel on aga oodata tavapärasest suuremaid kahjustusi.

"Külm kergitab teed rohkem. Sealt tulevad muutused ja ta paisutab teid üles poole. Mõrad avanevad ja see mõjutab tee lagunemist rohkem," sõnas transpordiameti lõuna teehoiu osakonna juhataja Janar Taal.

Transpordiamet plaanib kuu aja jooksul kaardistada lagunenud kohad, mis vajaksid erakorralist sekkumist. Külmast tulenevate kahjude parandamiseks on ametil sellel aastal kolm miljonit eurot.

"Me hullemad kohad lapime ära, kus on katte lagunemine. Keskendume pigem kattega teedele täna," sõnas Taal.

Teedeinseneri Ain Kendra sõnul võiks aga teede lappimise asemel tegeleda probleemi juurpõhjustega eriti teedel, kus mured tulevad aastast-aastasse esile.

"Meil on küllaltki selliseid juhtumeid, kus on külmakerked toimunud ja transpordiamet on soovinud, et tehakse asi kosmeetiliselt korda piiratud raha eest asfaldi kihtide lappimisega või äärmisel juhul asendatakse ka killustiku kiht, aga muldkeha ei puuduta. Kui aga põhjus on muldkehas, siis tõepoolest see jama kordub iga aasta või raskemate talvedega," lausus Kendra.

Et vähendada külmakergete teket, kasutatakse praegu teede ehituses liiva, millel on aga Kendra sõnul kaks efekti.

"Ühest küljest liiv on külmakindel, aga teisest küljest see külmakindel liiv ei anna kandevõimet ehk me oleme saanud külmakindluse poolest asja paremaks, aga teisest küljest tekivad raskeliiklusest roopad ja vajumid selle tõttu, et see liiv ei tõsta kandevõimet ja konstruktsioon vajub läbi lihtsalt. Täna on meil näiteks ehituse protsessi tihendamise kontrolli juhend aastast 2006 ja seal ette nähtud meetodid on sellised, mis tänaste teadmiste valguses ei ole enam adekvaatsed," sõnas Kendra.

Transpordiameti sõnul tegelevad nad nii juhendite uuendamisega kui ka teede kahjustuste juurpõhjustega, kuid seda võimaluste piires.

"See, et muldkehaga tegeleda, eeldab tee lahti võtmist, uuesti ehitamist ja selleks on omad rahalised piirangud täna, et palju saab teha. Kindlasti ei ole meil see summa täna piisav," ütles Taal.