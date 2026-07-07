X!

Transpordiamet ei näe vihmadega tunnelitesse tekkivates uputustes suurt probleemi

Eesti
Uputus Iru-Loo tunnelis.
Uputus Iru-Loo tunnelis. Autor/allikas: Kadri Põlendik / ERR
Eesti

Transpordiameti hinnangul ei ole vihmadega autotunnelitesse tekkivad sügavad ja madalamatele autodele läbimatud veelombid suur probleem, kuna teehooldajad likvideerivad need operatiivselt.

Pühapäeva hommikul sadanud vihm tekitas uputuse Harjumaal asuvas Iru ja Loo vahelises autotunnelis, mis on rajatud Tallinna-Narva maantee alla. Tunnelisse sissesõidul tekkis ummik, vähemalt üks auto ei pääsenud ohutult veest läbi, sest veetase oli sedavõrd kõrge, et automootor seiskus.

Selle lõigu ümberehitus valmis 14 aastat tagasi ning mõne kuu möödudes oli tunnelis juba esimene uputus, kuhu madalama autoga oli oht kinni jääda.

Transpordiameti Põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov ütles, et projekteerimisveaga tegu ei ole: "See probleem on lokaalne ja pigem peitub selles, et tunnel asubki väga madalas kohas - sinna kõrval oleva piirkonna sadevesi kogunebki. Veevool on mõnikord nii suur, et kannab tunnelisse teel oleva prahi, mis koguneb restidele ning ummistab restkaevude restid. Ja ma ei ütleks, et seal on tehtud mingi suur projekteerimisviga, pigem on seal vaja pidevalt olukorda jälgida ning restkaevusid ja
neid reste käia puhastamas."

Üle Eesti ulatuslikku probleemi autotunnelite või muude madalamate kohtade üleujutamisega Kisseljovi sõnul ei ole.

"Ma eeldan samamoodi, et igas tunnelis on paigaldatud restkaevud, võib-olla see tehnoloogia sõltub sellest, et kas on võimalik sadevett juhtida iseseisvalt või on tarvis kasutada näiteks pumpasid. Iga tunneli puhul sõltub see sellest, et kui madalale ta rajatud ja projekteeritud on," rääkis transpordiameti esindaja.

Kisseljov rõhutas, et teehooldajate ülesanne on üleujutustel silma peal hoida ning
neid likvideerida ja seda ka tehakse. Nii juhtus ka pühapäeval Iru-Loo tunnelis.

"Ka transpordiameti hooldepartner jälgib pidevalt olukorda ja reageeritakse ka tegelikult, mõnikord ennetavalt juba vaadatakse üle need restkaevud ja kui tekib mingi suurem üleujutus, siis samamoodi reageeritakse operatiivselt ja näiteks ummistuste kõrvaldamiseks või üleujutuse puhul tulebki restid käsitsi puhastada, mis oligi tehtud möödunud pühapäeval meie hooldepartneri poolt," rääkis Kisseljov.

Üleujutustest teedel saab teada anda riigi infotelefonil 1247.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:15

Lil Till avaldas uue albumi "Tallinn on minu"

10:03

Andres Mustonen: võib-olla olen ma puuk-kodanik

09:55

VIDEO | Vahetusmeeste koostöö viis Hispaania veerandfinaali

09:35

Emaka vananemine piirab doonormunarakkude mõju viljatusravis

09:32

Tristan Priimäe Kikumu soovitused: Sonic Boom ja Panda Bear, H. G. Wells ning Florian Wahl

09:32

Soome kaotas Prantsusmaale ja loovutas alagrupi esikoha

09:21

Linnud lendavad kaugemale kui nende parasiidid

09:15

Raadiouudised (07.07.2026 09:00:00)

09:00

Valga Hot Shortsi peapreemia pälvis tänavu Eesti lühifilm "Terroriseerivad tiivulised"

09:00

Satu Rämö: Islandi loodusesse on draama sisse kirjutatud

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

00:26

Merino üleminutite tabamus viis Hispaania veerandfinaali Uuendatud

06.07

Sõja 1594. päev: Ukraina ründas seni tabamatuks jäänud naftatöötlemistehast Omskis Uuendatud

06.07

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

06.07

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

06.07

Eesti alkoholipoliitika edasine suund: kõrgemad aktsiisid ja lühem müügiaeg

06.07

Liina Raud: olen olnud korduvalt seisus, et ostan üheotsapileti Eestisse

06.07

Ukraina ründas Venemaa Läänemere-äärseid sadamaid

06.07

Põhjamaades leitud ohtlik võõrliik võib jõuda ka Eestisse

06.07

Belgia jalgpalliliit: me ei kaevanud Baloguni otsust edasi, seda tegi FIFA Uuendatud

06.07

Suri male suurkuju Iivo Nei

ilmateade

SPORT

09:55

VIDEO | Vahetusmeeste koostöö viis Hispaania veerandfinaali

09:32

Soome kaotas Prantsusmaale ja loovutas alagrupi esikoha

08:57

Läti alistas Austria võimsa 46-punktilise ülekaaluga

08:23

Paraguay senaatori rassistlikud sõnad Mbappe kohta tõid kaasa pahameeletormi

loe: kultuur

10:15

Lil Till avaldas uue albumi "Tallinn on minu"

09:32

Tristan Priimäe Kikumu soovitused: Sonic Boom ja Panda Bear, H. G. Wells ning Florian Wahl

09:00

Valga Hot Shortsi peapreemia pälvis tänavu Eesti lühifilm "Terroriseerivad tiivulised"

09:00

Satu Rämö: Islandi loodusesse on draama sisse kirjutatud

loe: eeter

10:03

Andres Mustonen: võib-olla olen ma puuk-kodanik

06.07

Jaagup Tuisk: otsustasime Wandaga oma energia ühisesse loomingusse suunata

06.07

Uue kodumaise põnevussarja "Tüdruk Tallinnast" võtted jätkuvad Eestis

06.07

Piret Laikre: raskeim aeg oli, kui pojad omavahel seitse aastat ei suhelnud

Raadiouudised

06.07

Päevakaja (06.07.2026 18:00:00)

06.07

Riik hoiab Koidula raudteejaama töös lootes reisijateveo taastamisele

06.07

Ülikoolid kohandavad seoses tehisaru kasvava mõjuga oma õppetööd

06.07

Tartu saab rattateid juurde

06.07

Raadiouudised (06.07.2026 15:00:00)

06.07

Raadiouudised (06.07.2026 12:00:00)

06.07

Doktoritöö: ühiskonnaõpetuse tundides võiks rohkem olla praktilist õpet, kuidas olla aktiivne kodanik

06.07

Kiiruskaamerad: enim ületavad Eestis kiirust neljakümnendates eluaastates mehed

06.07

Turismifirmad: Eesti turismiturundust üksnes kliimale veel üles ehitada ei saa

06.07

Anne kanali veeandmed on reaalajas nähtavad

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo