Transpordiamet ei näe vihmadega tunnelitesse tekkivates uputustes suurt probleemi

Transpordiameti hinnangul ei ole vihmadega autotunnelitesse tekkivad sügavad ja madalamatele autodele läbimatud veelombid suur probleem, kuna teehooldajad likvideerivad need operatiivselt.

Pühapäeva hommikul sadanud vihm tekitas uputuse Harjumaal asuvas Iru ja Loo vahelises autotunnelis, mis on rajatud Tallinna-Narva maantee alla. Tunnelisse sissesõidul tekkis ummik, vähemalt üks auto ei pääsenud ohutult veest läbi, sest veetase oli sedavõrd kõrge, et automootor seiskus.

Selle lõigu ümberehitus valmis 14 aastat tagasi ning mõne kuu möödudes oli tunnelis juba esimene uputus, kuhu madalama autoga oli oht kinni jääda.

Transpordiameti Põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov ütles, et projekteerimisveaga tegu ei ole: "See probleem on lokaalne ja pigem peitub selles, et tunnel asubki väga madalas kohas - sinna kõrval oleva piirkonna sadevesi kogunebki. Veevool on mõnikord nii suur, et kannab tunnelisse teel oleva prahi, mis koguneb restidele ning ummistab restkaevude restid. Ja ma ei ütleks, et seal on tehtud mingi suur projekteerimisviga, pigem on seal vaja pidevalt olukorda jälgida ning restkaevusid ja

neid reste käia puhastamas."

Üle Eesti ulatuslikku probleemi autotunnelite või muude madalamate kohtade üleujutamisega Kisseljovi sõnul ei ole.

"Ma eeldan samamoodi, et igas tunnelis on paigaldatud restkaevud, võib-olla see tehnoloogia sõltub sellest, et kas on võimalik sadevett juhtida iseseisvalt või on tarvis kasutada näiteks pumpasid. Iga tunneli puhul sõltub see sellest, et kui madalale ta rajatud ja projekteeritud on," rääkis transpordiameti esindaja.

Kisseljov rõhutas, et teehooldajate ülesanne on üleujutustel silma peal hoida ning

neid likvideerida ja seda ka tehakse. Nii juhtus ka pühapäeval Iru-Loo tunnelis.

"Ka transpordiameti hooldepartner jälgib pidevalt olukorda ja reageeritakse ka tegelikult, mõnikord ennetavalt juba vaadatakse üle need restkaevud ja kui tekib mingi suurem üleujutus, siis samamoodi reageeritakse operatiivselt ja näiteks ummistuste kõrvaldamiseks või üleujutuse puhul tulebki restid käsitsi puhastada, mis oligi tehtud möödunud pühapäeval meie hooldepartneri poolt," rääkis Kisseljov.

Üleujutustest teedel saab teada anda riigi infotelefonil 1247.