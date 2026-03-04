Noorte huvi elektroonikutöö vastu kasvab

Tallinna Polütehnikumi võistleja Eliisa-Beth Kerro nentis, et võistlusnärv on sees. "Koolis me harjutasime lihtsalt pealejootmist. Kuna me saime selle võistlusülesande päris hilja kätte, siis me ei saanud seda otseselt läbi tehtud," rääkis Kerro.

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse võistleja Voldemar Viilu on võistluseks valmis ja harjutanud umbes nädal aega. "Esimeseks ülesandeks on meil kokku panna niisugune LED-ide kellake, kuhu läheb külge mikroprotsessor ja digitaalkell. Tundub pigem lihtne ülesanne. Olen töötanud elektroonikafirmas, see on kindlasti palju lihtsam kui suurfirmas," ütles Viilu.

"Esimeses võistluses nad panevad kokku elektroonilise toote, mis on olemuselt elektrooniline kell ja peab hakkama funktsionaalselt tööle. Teises võistluses peavad nad monteerima montaažiplaadi peale ühe skeemi järgi multivibraatori, mis peab hakkama õigel sagedusel tööle," selgitas võistluse peakohtunik Timmo Antso.

Kutseõpetaja Mart Ronk ütles, et harjutatud on piisavalt ja võistlusel on tähtis keskendumine.

"Õppeprotsessis õpilasi õpetades ma näen, kes on tublimad, püüdlikumad, osavamad ja vastupidavamad. Nende hulgast me oleme välja valinud ja nendel anname juba harjutada võistluseks. Ma hakkasingi õpilastega proovima: anname kella, paneme tiksuma, anname komponendi kätte, trükkplaadi ette ja vaatame, kes kui palju jõuab ära teha," rääkis Ronk.

Antso sõnul on noorte huvi elektroonikutöö vastu kasvav.

"Kui me vaatame tänapäeva arengut, siis elektroonika automatiseerimine on alati esikohal. Tööstuste automatiseerimine, kõik see pool ehk siis meie kui tööandja huvi on teha võimalikult palju koostööd koolidega, pakkuda praktikakohti, et siis kasvatada järeltulevat põlvkonda," nentis Antso.