X!

Tallinna lauluväljaku juht Urmo Saareoja lahkub ametist

uudised
Urmo Saareoja.
Urmo Saareoja. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
uudised

SA Tallinna Lauluväljak juhataja Urmo Saareoja teatas reedel, et andis nõukogule üle palve ta ametist tagasi kutsuda.

"Kuigi energiat ja ideid mul veel jagub, tunnen, et minu jaoks on õige aeg edasi liikuda enne, kui töö muutub liialt mugavaks," põhjendas 2019. aasta kevadel ehk seitsme aasta eest juhiametisse saanud Saareoja.

Ta loetles enda juhtimise ajal tehtud saavutusi ja tõi välja, et lauluväljak tuli edukalt läbi nii pandeemiaperioodist kui ka majanduskriisist.

"Kogu aeg on olnud gaas põhjas ja tehtud teadlikke pingutusi omatulu kasvatamiseks. Isegi siis, kui tänasest päevast lauluväljakul enam mitte ühtegi üritust ei toimuks, jaguks sihtasutusel finantspuhvrit. Nii saan juhtimise üle anda hetkel, mil lauluväljak on jõudnud edukalt uue arenguhüppe lävele."

Saareoja töötas nii Tallinna linnapea Edgar Savisaare kui ka linnapea Taavi Aasa büroos aastatel 2014-2017. Ta oli Keskerakonna arendusjuht 2017-2019.

Saareoja oli Keskerakonna liige septembrist 2011, kuid astus erakonnast välja 14 aprillil 2024. Huvitava kokkusattumusena oli see täpselt sama päev, kui Tallinna linnapeaks sai Jevgeni Ossinovski.  

SA Tallinna Lauluväljak nõukogusse kuuluvad Marje Tõemäe (nõukogu esimees), Barbi-Jenny Pilvre-Storgard ja Tarmo Kruusimäe.

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:14

Eesti tuli sprinditeates riikidest seitsmendaks

14:08

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

13:54

USA tühistas sanktsioonid Rosnefti Saksa tütarfirmale

13:51

Kärt Pormeister: laenuskämmidest ja paragrahvidest

13:44

Endenil endiselt täpne käsi: oma poisse viies miinuses ikka võidan

13:40

Sõda Iraanis: Katar hoiatas energiaekspordi lõpetamise eest

13:28

Isamaa: Reformierakond on rahandus- ja majanduspoliitikas läbi kukkunud

13:26

Tatjana Gassova: Eesti turisti uued sõbrad on päike, meri ja evakueerimine

13:09

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks Uuendatud

13:08

Kiviselg: Ukraina suutis veebruaris enda käes olevat territooriumi suurendada

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

05.03

USA ja Iisrael hävitavad Iraani baase kohe pärast rakettide väljalaskmist

05.03

Iraani konflikt laienes ka Aserbaidžaani

05.03

Tsahkna: Putini sõbrad on põrgus või vangis, jäänud on Põhja-Korea ja Hiina Uuendatud

05.03

Sõja 1471. päev: Saraatovi oblastit tabas Ukraina võimas õhurünnak Uuendatud

07:55

USA avalikustas Epsteini toimikutes sisalduvad süüdistused Trumpi kohta

12:32

Sõjavangist pääsenud ukrainlased vajasid kiiret arstiabi Uuendatud

05.03

Trump vahetas välja sisejulgeolekuministri

05.03

Meedia teatel alustasid Iraagi kurdid Iraanis pealetungi Uuendatud

05.03

Zelenski: USA palus Ukrainalt abi Lähis-Idas droonide tõrjumiseks

05.03

Politsei tahab liiklusjärelevalves kasutusele võtta droonid

ilmateade

loe: sport

14:14

Eesti tuli sprinditeates riikidest seitsmendaks

14:08

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

13:44

Endenil endiselt täpne käsi: oma poisse viies miinuses ikka võidan

13:09

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks Uuendatud

loe: kultuur

12:20

Pildid: Tallinnas avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus

12:00

Tiina Laanem: rumalust on ümberringi piisavalt, millele kõvema häälega tähelepanu osutada

11:53

LUULETUS | Viivi Luige "Suur lärm"

11:47

Mirjam Sirak: teater pole noore jaoks kohustus, vaid väärtus

loe: eeter

12:02

Kinoteatri naljakoolitusel osalenud Rait Rosenberg: ma räägin alkoholismist

10:29

Kaheksalapseline pere tõi Halliste legendaarsesse sööklasse uue elu

09:05

Ivo Uukkivi Velikije Lukist: olime teiste silmis ohtlikud

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

Raadiouudised

12:45

Riik kavandab uudseid lahendusi eakate toimetuleku toetamiseks

12:40

Lähipäevad tulevad sajuta

12:30

Raadiouudised (06.03.2026 12:00:00)

10:00

Haapsalu lahte tulevad karbi- ja vetikafarmid

09:55

Trump tagandas sisejulgeolekuministri

09:50

Ilm püsib päikeseline ja sajuta

09:20

Raadiouudised (06.03.2026 09:00:00)

05.03

Ringkonnakohus tühistas Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemise otsuse

05.03

Õhuvägi katsetab uut droonitõrjesüsteemi

05.03

Päevakaja (05.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo