Tallinna lauluväljaku juht Urmo Saareoja lahkub ametist

SA Tallinna Lauluväljak juhataja Urmo Saareoja teatas reedel, et andis nõukogule üle palve ta ametist tagasi kutsuda.

"Kuigi energiat ja ideid mul veel jagub, tunnen, et minu jaoks on õige aeg edasi liikuda enne, kui töö muutub liialt mugavaks," põhjendas 2019. aasta kevadel ehk seitsme aasta eest juhiametisse saanud Saareoja.

Ta loetles enda juhtimise ajal tehtud saavutusi ja tõi välja, et lauluväljak tuli edukalt läbi nii pandeemiaperioodist kui ka majanduskriisist.

"Kogu aeg on olnud gaas põhjas ja tehtud teadlikke pingutusi omatulu kasvatamiseks. Isegi siis, kui tänasest päevast lauluväljakul enam mitte ühtegi üritust ei toimuks, jaguks sihtasutusel finantspuhvrit. Nii saan juhtimise üle anda hetkel, mil lauluväljak on jõudnud edukalt uue arenguhüppe lävele."

Saareoja töötas nii Tallinna linnapea Edgar Savisaare kui ka linnapea Taavi Aasa büroos aastatel 2014-2017. Ta oli Keskerakonna arendusjuht 2017-2019.

Saareoja oli Keskerakonna liige septembrist 2011, kuid astus erakonnast välja 14 aprillil 2024. Huvitava kokkusattumusena oli see täpselt sama päev, kui Tallinna linnapeaks sai Jevgeni Ossinovski.

SA Tallinna Lauluväljak nõukogusse kuuluvad Marje Tõemäe (nõukogu esimees), Barbi-Jenny Pilvre-Storgard ja Tarmo Kruusimäe.