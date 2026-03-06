Reformierakond lükkas Isamaa süüdistused läbikukkunud poliitika kohta tagasi

Isamaa koostatud Reformierakonna viimase kolme aasta valitsemisaja auditi järgi on valitsuse majandus- ja rahanduspoliitika läbikukkunud. Reformierakond aga leiab, et Isamaa poliitika on ainult kritiseerida, mitte lahendusi pakkuda. Poliitikajakirjaniku Urmas Jaaganti arvates on alanud riigikogu valimiste kampaania.

Reedel esitletud Isamaa auditis esitatakse Reformierakonnale kolm peamist süüdistust: energeetikapoliitikas puuduvad sisulised lahendused, maksutõusud majanduse kehvas seisus on lõhkunud kindlustunde ja Eesti lükatakse eelarvepuudujäägiga võlaspiraali. Üks võimalus puudujäägi vähendamiseks oleks valitsemiskulude vähendamine, mida Reformierakond on lubanud, kuid pole Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul täitnud.

"Konkreetne samm on see, et meil peab olema tegelikult poliitiliselt jõustatav tahe seda teha, mitte nõnda, et retoorika ja tegelikkus liiguvad vastassuunas. Mu küsimus on selles, et kui valitsus räägib, et ta vähendab valitsemiskulusid, siis mu esimene ülesandepüstitus on, aga viime selle Michali valitsuse kava ellu, mida ta lubas kümme protsenti vähendada, aga pole teinud. Esimene lähtekoht," ütles Reinsalu.

Reformierakond lükkas Isamaa süüdistused tagasi. Erakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütles, et suur eelarvepuudujääk on ikkagi tekkinud kaitsekulude märkimisväärsest kasvust ja valitsemiskulude alla läheb ka kaitseväelaste ja õpetajate palgatõus. Muus osas on üritatud siiski kärpida.



"Valitsemiskulusid on ohtralt vähendatud, mitukümmend miljonit, ja samamoodi on siis tehtud bürokraatia vähendamise nõukogu, kus on juba sadu ettepanekuid läbi vaadatud, kümned on ära rakendatud, et tegelikult siis Eesti ettevõtluskeskkond saaks areneda veelgi kiiremalt ja vabamalt. See töö veel käib ja ma arvan, et need sammud Eesti majandusse alles jõuavad kohale," sõnas Vaga.

Reformierakond avaldab laupäeval "Sinimustvalge visiooni" dokumendi, mis peaks olema pikk plaan Eesti vabaduse ja jõukuse kasvuks. Isamaa auditi avaldamine päev enne oli Reinsalu sõnul taotluslik.

"See on praegu karjalaskepäev. Kolm aastat on valimistest möödas, aasta on valimisteni. Selles mõttes on ka aus Eesti ühiskonnal tajuda ja aru saada, milline on objektiivne hinnang tegudele," lausus Reinsalu.

"Eks kõik erakonnad pakuvad mingeid alternatiive. Isamaa alternatiiv on see, et lihtsalt kritiseerida ja mitte lahendusi pakkuda," ütles Vaga.

Nii Isamaa audit kui ka Reformierakonna visioon on Eesti Ekspressi ajakirjaniku Urmas Jaaganti arvates esimene samm riigikogu valimiskampaania poole.

"Valmistumine valimisteks üht- või teistpidi. Kas see algab natukene kaugemalt ehk siis mingist visiooni tutvustamisest või algab see mingite konkreetsete etteheidetega nagu on Isamaa nii-nimetatud audit. Lähenemisi on erinevaid. Küllap see on sellise tausta loomise eesmärgiga tehtud, et kujundada mingisugust ühiskondlikku raamistikku, et millest me siis räägime ja mida me arutame," lausus Jaagant.