X!

Sõja 1473. päev. Venemaa raketirünnakus Harkivile hukkus 11 inimest

Välismaa
{{1772863920000 | amCalendar}}
Vene rünnakus poolenisti hävitatud viiekorruseline elumaja Harkivis.
Vene rünnakus poolenisti hävitatud viiekorruseline elumaja Harkivis. Autor/allikas: SERGEY BOBOK / AFP/Scanpix
Välismaa

Venemaa andis öösel Ukrainale ulatusliku drooni- ja raketilöögi. Harkivi linnas tabas ballistiline rakett kortermaja, kus hukkus 11 inimest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 7. märtsil kell 19.55:

- Kortermaja tabanud ballistiline rakett tappis 11 inimest;

- Ukraina luure: Vene vägede liikumine Zaporižžjale on peatatud;

- Vene rünnakutes hukkus mitu inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 950 sõdurit.

Kortermaja tabanud ballistiline rakett tappis 11 inimest

Vene vägede raketirünnakus Harkivile hukkus 11 inimest, kui ballistiline rakett tabas kortermaja. Hukkunute seas oli kaks last. Vigastada sai vähemalt 15 inimest.

Hukkunute arv võib kasvada, sest päästeoperatsioon veel kestab. Rusude all usutakse olevat eel 11 inimest.

"Meie partnerid peavad vastama sellistele barbaarsetele rünnakutele elu vastu," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Ukraina luure: Vene vägede liikumine Zaporižžjale on peatatud

Ukraina sõjaväeluure (HUR) üksused ja Ukraina relvajõud peatasid Vene vägede edenemise Zaporižžja linna suunas, teatas HUR, lisades, et tegu oli kaitseoperatsiooniga Lõuna-Ukrainas, mis kestis kolm kuud.

HUR ei täpsustanud, kus Vene vägede edenemine peatati. Küll märkis HUR, et sõjaväeluure erivägede üksus Tõmura tappis või haavas üle 300 Venemaa sõduri ning vangistas lisaks 39.

Vene rünnakus hukkus üle Ukraina mitu inimest

Venemaa andis öösel Ukrainale ulatusliku drooni- ja raketilöögi, mille tagajärjel hukkus kuus inimest ning üle kogu riigi anti õhuhäire, teatasid ametnikud laupäeval.

Lisaks Harkivi kümnele hukkunule hukkus üks inimene hukkus Dnipropetrovski oblastis.

Dnipropetrovski oblasti administratsiooni juht Oleksandr Ganža teatas, et Nikopoli rajoonis toimunud Venemaa rünnakus sai üks inimene surma ja teine haavata. Ganža sõnul ründas Vene armee piirkonda umbes 20 korda, kasutades droone, suurtükke ja rakette.

Lõuna-Ukrainas Zaporižžjas sai Venemaa droonirünnakus viga imik, ütles oblasti administratsiooni juht Ivan Fedorov.

Harkivi oblastis Tšuhujivis sai linnapea Galõna Minajeva sõnul kesklinnas asuvale elumajale korraldatud droonirünnakus vigastada kaks inimest.

Venemaa rünnakute tõttu anti öösel õhuhäire kogu Ukrainas.

NATO liikmesriik Poola teatas, et tõstis rünnakule reageerides õhku oma sõjalennukid.

"Vene Föderatsiooni raketirünnakute tõttu Ukraina territooriumile on meie õhuruumis alustanud tegevust sõjalennukid," teatas relvajõudude operatiivjuhatus sotsiaalmeediaplatvormil X.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 272 360 (võrdlus eelmise päevaga +1010);

- tankid 11 737 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 151 (+3);

- suurtükisüsteemid 38 004 (+44);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1670 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1322 (+2);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 349 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 161 858 (+1868);

- tiibraketid 4384 (+0);

- laevad/kaatrid 30 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 81 812 (+170);

- eritehnika 4080 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karin Koppel, Marko Tooming

Allikas: Kyiv Independent, Rueuters, BNS

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:13

TÄNA OTSE | Kas Eesti teatenaiskond jõuab lõpuks esikümnesse?

09:00

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

09:00

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Grigori Kromanovile

08:48

Vormel-1 hooaeg algas Mercedese kaksikvõiduga, Piastri katkestas soojendusringil

08:23

Iisrael ründas taas Lõuna-Liibanoni

08:08

Veesaar ja North Carolina kaotasid NCAA esinumbrile

07:03

USA varustab Lähis-Ida partnereid Ukrainas testitud droonivastase tehnikaga

06:36

Iisrael hävitas õhurünnakutega Teherani naftahoidla

05:53

Juhan Parts: Eesti peab leidma tee ideoloogilistest dogmadest välja

00:05

Tallinna FC Qarabag teenis poolfinaalis viis punast kaarti

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

07.03

Galerii: esimesed erilennud Eesti turistidega jõudsid Tallinnasse Uuendatud

07.03

Trump ähvardas laiendada rünnakuid Iraanis uutele sihtmärkidele Uuendatud

07.03

Reformierakonna manifest: tegime Eesti korda, nüüd hakkame unistama

07.03

Iraani president palus naaberriikidelt rünnakute eest vabandust

07.03

Ajutiselt töö peatanud Dubai lennujaam teatas lendude jätkumisest Uuendatud

07.03

Rootsi pidas kinni Venemaa varilaevastiku laeva

06:36

Iisrael hävitas õhurünnakutega Teherani naftahoidla

07.03

Parempoolsed ja sotsid nimetasid Reformierakonna visiooni valelikuks Uuendatud

07.03

Sõja 1473. päev. Venemaa raketirünnakus Harkivile hukkus 11 inimest Uuendatud

07.03

AFP: Dubais, Manamas ja Jeruusalemmas kärgatasid plahvatused

ilmateade

loe: sport

09:13

TÄNA OTSE | Kas Eesti teatenaiskond jõuab lõpuks esikümnesse?

08:48

Vormel-1 hooaeg algas Mercedese kaksikvõiduga, Piastri katkestas soojendusringil

08:08

Veesaar ja North Carolina kaotasid NCAA esinumbrile

00:05

Tallinna FC Qarabag teenis poolfinaalis viis punast kaarti

loe: kultuur

09:00

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

09:00

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Grigori Kromanovile

07.03

Netflixi sarjale muusika loonud Raul Ojamaa: muusika ülesanne on pilti toetada

07.03

Eva Koff: mulle meeldib, kui looming tekitab minus rahutust

loe: eeter

09:00

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Grigori Kromanovile

07.03

Netflixi sarjale muusika loonud Raul Ojamaa: muusika ülesanne on pilti toetada

07.03

Galerii: "Rakett 69" teadusteater viib kosmosesse

07.03

Tartus elav iraanlane: iraanlased ei taha sõda, aga me tahame vabaks saada

Raadiouudised

07.03

Omavalitsustele arendatakse uut rahvaküsitluste keskkonda

07.03

Tänavu kevadel üleujutusi ei tule

07.03

Päevakaja (07.03.2026 18:00:00)

07.03

Ilm püsib sajuta

06.03

Päevakaja (06.03.2026 18:00:00)

06.03

Paide sai uue linnapea

06.03

Suurinvesteeringuid toetava käendusmeetme üksikasjad selguvad aasta lõpuks

06.03

Narvas luhtus Keskerakonna ja Plaan B võimupööre

06.03

Lõuna-Korea kaitsetööstusettevõte investeerib Eestisse 100 miljonit eurot

06.03

Kallis eridieet kurnab tsöliaakiahaigete rahakotti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo