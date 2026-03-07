X!

Türgi kaalub F-16 hävitajate saatmist Põhja-Küprosele

Türgi armee F-16 hävitaja.
Türgi armee F-16 hävitaja. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Türgi kaalub F-16 hävitajate saatmist Põhja-Küprosele julgeolekumeetmena, teatas laupäeval Türgi kaitseministeeriumi allikas vaid mõni päev pärast saart tabanud droonirünnakut.

"Hiljutiste sündmuste valguses teostatakse etapiviisilist planeerimist, et tagada Põhja-Küprose Türgi vabariigi julgeolek," ütles allikas, viidates riigile, mida tunnustab ainult Ankara. "F-16 lennukite paigutamine saarele on üks kaalutavatest variantidest."

Praegust Euroopa Liidu eesistujariiki Küprost on otseselt mõjutanud USA ja Iisraeli Iraani-vastastele löökidele järgnenud kättemaksurünnakud: esmaspäeval tabas Iraanis toodetud droon saarel asuvat Briti baasi.

Küprose valitsuse teatel tulistas drooni tõenäoliselt välja Liibanonis tegutsev Iraani-meelne rühmitus Hizbollah, mitte Iraan ise.

Pärast drooniintsidenti on mitmed Euroopa riigid lubanud Küprosele abi, saates sinna õhutõrjesüsteeme ja muud sõjalist varustust.

Euroopa Liidu kaitseministrid pidid järgmisel nädalal Nikosias kõnelusi pidama, kuid pärast rünnakut on kõik sellised kohtumised veebi viidud või edasi lükatud.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

