Trump: USA hävitab Iraani miiniveeskajad

Ühendriigid alustasid teisipäeval ulatuslikku rünnakut Iraani miiniveeskajate vastu ning president Donald Trump hoiatas Teherani enneolematute sõjaliste tagajärgede eest, kui riik peaks hakkama Hormuzi väina mineerima.

"Mul on hea meel teatada, et viimase paari tunni jooksul oleme tabanud ja täielikult hävitanud 10 seisvat miiniveeskajat ning neid tuleb veelgi!" ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Hiljem kirjutas Ühendriikide keskväejuhatus (CENTCOM) sotsiaalmeediaplatvormil X, et hävitatud miiniveeskajate arv on tõusnud 16-ni.

CENTCOM-i postitus sisaldas salastamata videomaterjali, milles oli näha, kuidas erinevad alused saavad rakettide või muude mürskudega tabamusi ja plahvatavad.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Trump lisas, et Ühendriigid võivad kasutada ka neid rakette, mida varem on kasutatud narkoveolaevade hävitamiseks Ladina-Ameerika vetes, et püsivalt kõrvaldada kõik miiniveeskajad Pärsia lahe väinas.

Esmaspäeval ütles Trump vabariiklastest seadusandjatele, et USA rünnakud on Iraani mereväe purustanud ning hävitatud on vähemalt 46 laeva, sealhulgas mitu tipptasemel alust.

"Mereväge enam ei ole. See kõik lebab merepõhjas," ütles Trump.