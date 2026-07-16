USA pommitas taas Iraani ja Teheranis kärgatasid plahvatused

USA sõjavägi andis viiendat päeva järjest lööke Iraanis asuvate sihtmärkide pihta. Plahvatusi oli kuulda nii riigi põhja- ja keskosas kui ka pealinnas Teheranis.

USA väed ründasid Iraani juhtimiskeskusi, õhutõrjeobjekte, raketi- ja droonivõimekusi ning rannikuvalve rajatisi, et veelgi vähendada Iraani suutlikkust ohustada meremehi, kes teenivad Hormuzi väina läbivatel kaubalaevadel, teatas USA keskväejuhatus (CENTCOM).

Iraani riiklik meedia teatas, et neljapäeva varahommikul käivitusid pealinnas Teheranis õhuhäiresignaalid. Üks kohalik elanik ütles telekanalile CNN, et võimas plahvatus äratas ta hommikul kella nelja paiku.

Iraani riiklik meedia teatas veel, et rünnaku alla jäid riigi kesk- ja põhjaosas asuvad sihtmärgid. Iraani meediakanal IRIB teatas, et riigi põhjaosas asuv Semnāni lennujaam langes õhurünnakute sihtmärgiks. Meediakanali IRNA andmetel oli plahvatusi kuulda ka Khorramābādis, mis asub riigi keskosas, vahendas CNN.

Iraan ründas vastukäiguna USA sõjaväebaase Kuveidis, Jordaanias ja Bahreinis. USA president Donald Trump teatas aga taas, et kui Iraan ei naase läbirääkimiste laua taha, võtavad Ühendriigid sihikule islamiriigi taristu, vahendas The Telegraph.

"Järgmisel nädalal läheb neil asi väga halvaks. Me hävitame kõik nende elektrijaamad. Me hävitame kõik nende sillad, kui nad just ei tule läbirääkimiste laua taha," ütles Trump.

Asjaga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Trump kaalub nüüd sõjaliste operatsioonide laiendamist. Võimalike sammudena arutatakse Hormuzi väina saarte hõivamist ja Iraani tuumarajatiste pommitamist.

Analüütikud ütlesid aga lehele, et kui USA soovib Hormuzi väina kontrollida ja hoida seda avatuna, peavad Ühendriigid suurendama oma sõjalist kohalolekut piirkonnas.

"Dilemma on üsna lihtne, kui ta tahab lõppkokkuvõttes väinade üle kontrolli saavutada, peab ta need väinad enda kontrolli alla võtma. Praeguste jõududega ei suuda ta oma sõjalisi ega strateegilisi eesmärke saavutada," ütles Iisraeli sõjaväeluure Iraani osakonna endine juht Danny Citrinowicz.