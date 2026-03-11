Norstati uuring näitab erakondade reitingute paigal püsimist

Erakondade toetusprotsendid nädalaga märkimisväärselt ei muutunud, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatava iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud andmetest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27 protsenti, Keskerakonda 21,2 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 13,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Sotsiaaldemokraatidega praktiliselt võrdse toetusega on ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mida toeteab 13,1 protsenti ja Reformierakond (12,9 protsenti). Parempoolseid toetab 6,6 protsenti ning Eesti 200-t 2,2 protsenti valijatest.

Erakondade viimase nelja nädala reitingud. Autor/allikas: Norstat

Koalitsioonierakondi toetab kokku 15,1 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 74,5 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 9. veebruarist kuni 7. märtsini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Küsitlused viidi läbi ajavahemikel 09.02-15.02, 16.02-21.02, 23.02.01.03, 02.03-07.03 ehk iga nädal küsitleti tuhandet inimest.

Küsitluse maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,63 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,54 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Kord kuus küsitleb Norstat lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 27 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 66 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

Valitsuse reitingu muutus. Autor/allikas: Norstat

20 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 62 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab hakkama oma tööga peaministrina.