Trump: ma ei muretse Iraani toetatud terrorirünnakute pärast USA pinnal

USA president Donald Trump lausus kolmapäeval, et ei muretse Iraani toetatud rünnakute pärast USA pinnal. Samal ajal hoiatas föderaalne juurdlusbüroo (FBI), et Iraani droonid võivad rünnata USA läänerannikut, vahendas ABC News.

USA ja Iisrael andsid peaaegu kahe nädala eest lööke Iraani pihta, paisates Pärsia lahe piirkonna sõtta. Teheran on vastanud kättemaksurünnakutega USA-Iisraeli operatsioonidele, milles hukkusid Iraani tippametnikud, sealhulgas riigi kõrgeim juht.

Küsimusele, kas ta muretseb, et Iraani vastulöögid võivad laieneda rünnakuteni USA territooriumil, vastas Trump ajakirjanikele lühidalt: "Ei muretse."

ABC News teatas hiljem, et FBI hoiatas California politseiosakondi võimaliku kättemaksu eest, mille käigus võib Iraan läänerannikut droonidega rünnata.

"Meieni jõudis hiljuti info, et 2026. aasta veebruari alguse seisuga kavatses Iraan väidetavalt korraldada üllatusrünnaku mehitamata õhusõidukitega. Rünnakuks kasutataks tuvastamata alust USA ranniku lähedal ning sihtmärgiks oleksid rajatised Californias, juhul kui USA peaks Iraani ründama," seisis veebruari lõpus laiali saadetud FBI ohuteavituses.

"Meil puudub täpsem info selle väidetava rünnaku aja, meetodi, sihtmärgi või täideviijate kohta," seisis teavituses.

FBI, Los Angelese politsei, California kuberneri ja Los Angelese linnapea esindajad ei soovinud teemat kohe kommenteerida.

Reuters vahendas kuu alguses, et Iraan ja selle käsilased võivad vastuseks USA rünnakutele võtta sihikule Ühendriikides asuvaid objekte.

Sisejulgeolekuministeeriumi (DHS) luureanalüüsi osakonna koostatud ohuhinnangu kohaselt kujutavad Iraan ja selle liitlased USA-le "tõenäoliselt" ohtu sihitud rünnakute näol, kuigi laiaulatuslik füüsiline rünnak on väheusutav.