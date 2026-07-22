Trump lubas rünnata Iraani tuumarajatist

USA president Donald Trump lubas jätkata Iraanis asuvate sihtmärkide ründamist ning ähvardas, et Ühendriigid võtavad peagi sihikule islamiriigi maa-aluse tuumarajatise.

USA ja Iraani vaheline konflikt on nüüdseks kestnud ligi viis kuud. USA sõjavägi korraldas ööl vastu kolmapäeva järjekordse rünnakulaine Iraani vastu.

Trump ütles teisipäeval, et tema hinnangul on Iraan viinud tuumarelva valmistamiseks vajaliku materjali riigi keskosas asuvasse maa-alusesse rajatisse.

"Me ründame seda piirkonda üsna pea ja väga jõuliselt," ütles Trump.

Konfliktiga seotud kulud kasvavad aga kiiresti ning naftahinnad on taas ületanud 90 dollari piiri. USA kaitseministri Pete Hegsethi sõnul on otsene sõjategevus seni maksma läinud umbes 37,5 miljardit dollarit. Valge Maja taotleb kongressilt sõjategevuse jätkamiseks veel 67 miljardit dollarit, vahendas Financial Times.

Iraani keskosas asuv Pickaxe Mountaini rajatis on riigi üks kõige paremini kaitstud tuumarajatisi. Iraan hoiatas veel, et uus USA rünnak tema tuumarajatiste vastu tooks kaasa sõja edasise eskaleerumise kogu piirkonnas.

Samal ajal on Teheran suurendanud survet USA liitlastele Pärsia lahe piirkonnas ning Iraani toetatud Jeemeni huthi mässulised teatasid, et blokeerivad meresõidu Saudi Araabia sadamatesse. Viimastel päevadel on Lähis-Ida lahingutegevuses hukkunud ka neli USA sõjaväelast.