Trump: USA ja Iisrael lükkavad Iraani-vastased rünnakud edasi

President Donald Trump ütles laupäeval, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel leppinud kokku Iraani vastu kavandatud rünnakute edasilükkamises tingimusel, et jõutakse kiiresti kokkuleppele.

"USA on lahinguvalmis ja valmis ründama Iraani Islamivabariiki sellisel sõjalise terrori, tugevuse ja võimsuse tasemel, mida pole nähtud pärast teist maailmasõda," ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social tehtud postituses.

"Sellest hoolimata palusid Iraan ja teised Lähis-Ida riigid meil igasugusest rünnakust hoiduda," ütles ta. "Sellele palvele tuginedes olen nõustunud rünnaku tühistama tingimusel, et suudame kiiresti sõlmida KOKKULEPPE. Iisraeli riik ühineb minuga selles kohustuses."

Iraani uudisteagentuur Mehr lükkas pühapäeval ümber USA presidendi Donald Trumpi väite, et islamivabariik palus Ühendriikidel hoiduda uute rünnakute korraldamisest.

Agentuur teatas viitega sõjaväeametnikele, et Trumpi väide "pole midagi muud kui uus vale" ning et Iraani relvajõud on "kõrgendatud lahinguvalmiduses ja valmis igaks olukorraks".