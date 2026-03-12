Iisrael ründas esmakordselt droonidega Teherani

Revolutsioonilise kaardiväega seotud uudisteagentuur Fars teatas vähemalt kümnest hukkunust rünnakutes, mida kirjeldati kui terroriakte.

Ka Londonis asuva kanali Iran International saadetud tunnistajate ütlused kinnitavad rünnakuid kontrollpunktidele ning õhutõrje tegevust Iisraeli droonide vastu mitmes linnaosas.

Üks Farsi tsiteeritud anonüümne ametnik väitis, et operatsiooni viisid ühiselt läbi Iisraeli luureagentuur Mossad ja monarhistlikud rühmitused. Ametniku sõnul oli eesmärk infiltreerida agente ja korraldada Iraani sees diversiooniakte, kuid väite kinnituseks tõendeid ei esitatud.

Farsi teatel lendasid droonid Teherani lõuna- ja põhjaosa kohal. Agentuur lisas, et kontrollpunktides valves olnud "julgeolekujõudude ja vabatahtliku Basij-üksuse liikmed langesid märtritena".

Tegemist on esimese korraga pärast 28. veebruaril puhkenud Lähis-Ida sõda, mil Iraani pealinnas on teatatud droonirünnakutest.

Teated rünnakutest saabusid ajal, mil Teheranis on julgeolekumeetmeid oluliselt karmistatud. Elanike sõnul on kontrollpunkte juurde tulnud ning öised patrullid on konflikti ägenedes tihenenud. Mõnede tunnistajate väitel on patrulle saatvad Basij-üksused hüüdnud loosungeid, milles hoiatatakse rahutuste eest.

Trumpi sõnul on Iraan lüüasaamise äärel

Ühendriikide president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Iraan on lüüasaamise äärel, kuid hoiatas, et USA väed võivad rünnakuid laiendada määral, mis teeks riigi ülesehitamise peaaegu võimatuks.

"Nad on omadega sisuliselt lõpusirgel," sõnas Trump Washingtonis ajakirjanikele.

"Me võime anda lööke Teherani teatud osadele ja teistele paikadele nii, et kui me seda teeme, siis on neil peaaegu võimatu oma riiki uuesti üles ehitada ja me ei taha seda," lisas ta.