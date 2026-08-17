WSJ: Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks

Iraan allkirjastas juunis Ühendriikidega eelkokkuleppe sõja lõpetamiseks. Lehe andmetel ei usaldanud Iraani juhtkond aga rahuläbirääkimisi, vaid uskus, et USA ja Iisrael venitavad vaid aega, et hiljem suuremat rünnakut korraldada.

Seetõttu on Iraan ajalehe andmetel näiteks suurendanud rakettide ja droonide tootmist, kasvatanud revolutsioonikaardi võimu armee suhtes ning määranud kogenud sõjaveterane võtmepositsioonidele.

Ajalehe andmetel on Iraani juhid rääkinud ka ründeoperatsioonidest, mis on teinud murelikuks näiteks Kuveidi.

Iraanist saadetud droonid ründasid Kurdistani peaministri kantseleid

Kaks Iraanist saadetud drooni ründas ööl vastu esmaspäeva Iraagi Kurdistani peaministri kantseleid ja autonoomse piirkonna luurejuhi kodu, teatasid ametnikud.

"Täna sai Iraani droonirünnakute sihtmärgiks minu isiklik kantselei ning julgeoleku- ja luureagentuuri juhi kodu," ütles Kurdistani peaminister Masrour Barzani sotsiaalmeediaplatvormil X tehtud postituses.

Piirkondliku terrorismivastase võitluse direktoraadi teatel rünnakus keegi kannatada ei saanud.

Alates Lähis-Ida sõja algusest on Kurdistani piirkond, kus paiknevad USA väed ja välismaised naftafirmad ning Iraanist välja saadetud mässulised, langenud enam kui tuhande Teherani ja Iraani-meelsete Iraagi relvarühmituste rünnaku sihtmärgiks.