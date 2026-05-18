Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi

USA president Donald Trump
Washingtoni ja Teherani kõnelused ei näita edenemise märke ning USA president Donald Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi.

Trump andis sotsiaalmeedias taas märku, et tema kannatus Iraani võimude suhtes on katkemas.

"Kell tiksub Iraani jaoks ja nad peaksid tegutsema kiiresti, vastasel juhul ei jää neist midagi alles," kirjutas Trump. Ta jagas ka tehisintellekti loodud videolõiku, mis näitas, kuidas USA sõjalaev hävitab Iraani sõjalennuki.

Iraan ründab samas korduvalt sihtmärke Araabia Ühendemiraatides (AÜE). Hiljuti leidis AÜE tuumajaama lähedal aset droonirünnak ning piirkonnas puhkes tulekahju.

Veel kuu alguses oli Trump sõja lõpetamise suhtes optimistlik. Lekkinud üheleheküljeline memorandum vihjas, et rahuläbirääkimised võiksid 30-päevase relvarahu ajal toimuda Genfis või Islamabadis.

Trump ütles möödunud kolmapäeval, et kui Iraan peab kinni kokkulepetest, võib USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu lõppeda ja liiklus Hormuzi väinas taastuda. 

Iraani diplomaadid aga kiitlevad, et neil on läbirääkimistel tugevam positsioon. USA bensiini keskmine jaemüügihind on ületanud 4,50 dollari piiri galloni kohta. Tänavu toimuvad aga riigis vahevalimised ja viimase hinnatõusu põhjuseks peetakse USA ja Iisraeli alustatud sõda Iraani vastu, mis on kahjustanud ülemaailmsete energiaturgude toimimist. 

"Ameeriklastele öeldakse, et nad peavad kandma Iraani-vastase sõja hüppeliselt kasvavaid kulusid. Jätke kõrvale bensiinihindade tõus. Tõeline valu algab siis, kui USA võla- ja hüpoteeklaenude intressimäärad hakkavad hüppeliselt tõusma," teatas Iraani välisminister Abbas Aragchi. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Trump esitas Iraanile järjekordse ultimaatumi

