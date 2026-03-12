X!

Jõelähtme vald plaanib hoonestada Ihasalu rannaala

Eesti
Ihasalu poolsaare rannaala
Ihasalu poolsaare rannaala Autor/allikas: Maa- ja ruumiamet
Eesti

Jõelähtme vallavõim arutab, kui palju ja milliseid hooneid võiks lubada ehitada Ihasalu rannaäärsele alale, mida praegu katab peamiselt mets. Maa- ja ruumiamet ning ümberkaudsed külad leidsid, et valla plaanitud asustus on liialt tihe ning vallavanem Andrus Umboja sõnul on kriitikat praeguseks ka kuulda võetud.

Jägala-Joa kandist mere poole liikudes jõuab ühel hetkel Ihasalu poolsaareni, mida katab enamjaolt mets ja mis lõpuks tipneb Neeme külaga.

Tee peale, sõiduteest eemale jääb ka Ihasalu rand ning vallas käivad praegu arutelud, milline võiks see metsastatud rannaäärne piirkond tulevikus välja näha.

Oktoobris enne kohalikke valimisi võttis vallavõim vastu ka Jõelähtme valla üldplaneeringu, mille järgi lubataks poolsaare rannikuäärsele alale moodustada katkematu, üle kümnekilomeetrine tiheasustusala.

Maa- ja ruumiamet saatis vallavalitsusele ka kirja, kus toodi välja, et selline tiheasustus soodustab valglinnastumist ja autokesksust ning on vastuolus nii maakonnaplaneeringu kui ka üleriigilise planeeringuga.

Ka lähedalasuvad külaseltsid kirjutasid vallale, et üldplaneeringut peaks muutma, et hooned paikneksid rohkem hajali.

Vallavanem Andrus Umboja (Reformierakond) ütles, et üldplaneeringu arutamine on veel pooleli ning seda, kui tihe see asustus sealkandis tuleb, ei ole vallavõim veel otsustanud. Umboja rääkis, et rannaäärne hoonestus ei tuleks siiski üldsegi niivõrd tihe.

"Kui lugeda üldplaneeringut, siis on ridaelamuid lubatud ehitada ainult Neeme keskusesse või Jõesuu küla põhjaotsa. Sinna vahele ei oli kunagi olnud kavas ridaelamuid ehitada," selgitas vallavanem.

Umboja sõnul on vald võtnud kohalike elanike tagasisidet juba ka arvesse.

"Meil on planeeringu menetluslikus osas avalikustamine läbitud ning Ihasalu poolsaare osas saime me ka ettepanekuid, et mitte kavandada seda elamu- ja puhkealana, vaid kavandada seda rannikuäärt hoopis puhke- ja virgestusmaana. Oleme avalikustamise käigus antud tagasisides leidnud, et see on mõistlik ettepanek," ütles ta.

Umboja rääkis, et üksikelamukrundid oleksid seal uue plaani järgi vähemalt kaks hektarit suured. Üldplaneeringu seletuskirja järgi võiks sellisele alale rajada veel ka näiteks haridus-, kultuuri- ja spordihooneid või teenindus- ja majutushooneid. Samuti ka üksikelamuid, mis paiknevad hajali.

Seda, kui palju elanikke võiks sinna rannaäärsele alale tulevikus elama asuda, on Umboja sõnul keeruline öelda.

"Me räägime potentsiaalsest ehitusmahust 30 või 40 ühikut maksimaalselt ranniku peale, seda ei ole just teab mis palju," rääkis ta.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

ta tuleb taas

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:36

Jõelähtme vald plaanib hoonestada Ihasalu rannaala

07:12

Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme Uuendatud

07:04

Hiigeltoetusele lootnud Sillamäe jäätmetehas otsib ellujäämisvõimalusi

06:56

IEA tegi ettepaneku võtta kasutusele rekordiline kogus naftareserve Uuendatud

06:37

Iisrael ründas esmakordselt droonidega Teherani

05:58

Pärsia lahes toimus rünnak kahele naftatankerile

04:50

Harno uurib, kas e-eksamite hindamisel saaks kasutada osaliselt tehisaru

00:02

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11.03

Saalijalgpalli meistriliigas selgusid poolfinaalpaarid

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp Uuendatud

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

11.03

Sõja 1477. päev: Zelenski sõnul on Ukrainal nüüd rohkem kaarte Uuendatud

11.03

Hormuzi väinas said kolm kaubalaeva mürskudega pihta

11.03

Moskvas kestavad juba kuuendat päeva sidehäired

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

11.03

Lõuna-Korea 100 miljoni investeering on üksnes pakkumine

11.03

Reformierakonna poliitik tegi ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7 protsenti

11.03

WSJ: IEA soovib paisata turule ajaloo suurima koguse naftareserve

11.03

Keeleviktoriin: kui hästi tunned eesti keele kujundlikke väljendeid?

11.03

Riigikantseleist lahkub järgmine juht

11.03

Helme EKRE reitingutest: rahul ma pole, see on selge

ilmateade

loe: sport

00:02

Valverde vägiteod olid Man Cityle liiast

11.03

Saalijalgpalli meistriliigas selgusid poolfinaalpaarid

11.03

Kehva: algul arvasin, et see on nagu iga teine MK-etapp Uuendatud

11.03

HC Panter lõpetas põhiturniiri ja alustab veerandfinaalidega

07:39

Harno изучает возможность использования ИИ при оценивании заданий на э-экзаменах

07:39

СМИ: проект крупного завода по переработке текстильных отходов в Силламяэ оказался блефом

07:38

Конфликт на Ближнем Востоке пока не влияет на авиарейсы из Таллинна

07:36

Jõelähtme vald plaanib hoonestada Ihasalu rannaala

loe: eeter

11.03

Galerii: kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"? Uuendatud

11.03

"Pealtnägija": päästeoperatsioon Lähis-Itta lõksu jäänute ja kriisigrupi silme läbi

11.03

Vaata enne tele-eetrit: AK erisaade heidab pilgu uudistesaate hingeellu

11.03

Galerii: uudistemaja 1. stuudios tähistati "Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeva

Raadiouudised

11.03

Päevakaja (11.03.2026 18:00:00)

11.03

Ülikoolid valmistuvad sisseastujate arvu kasvuks

11.03

Uudistesaade "Aktuaalne kaamera" tähistab 70. sünnipäeva

11.03

Tartu linn kaalub lasteaia kohatasu osas lisasoodustusi

11.03

Riik toetab piiriäärseid kogukondi kriisideks valmistumisel

11.03

Narvas laguneb praegune võimuliit

11.03

Rahanduskomisjon: aktsiisitõusude ärajätmist tuleb põhjalikult kaaluda

11.03

Raadiouudised (11.03.2026 15:00:00)

11.03

Lõuna-Korea ettevõtte plaanitav 100 miljoni suurune kaitseinvesteering Eestisse on esialgu vaid üks pakkumine neljast

11.03

Narva jalgpallihall avati treeninguteks ja võistlusteks, kuid pealtvaatajaid hoonesse ei lubata

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo