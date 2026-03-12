Zelenski Trumpile: avaldage rohkem survet Putinile, mitte mulle

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et USA president Donald Trump peaks suurendama survet Vladimir Putinile ning lõpetama surve avaldamise Ukrainale, et riik nõustuks vaherahuga pärast enam kui nelja aastat kestnud sõda.

Eksklusiivintervjuus väljaannetele Politico ja Welt märkis Zelenski, et kuigi rahvas on väsinud, on moraal endiselt kõrge ning Ukraina ei ole valmis aktsepteerima Venemaa ultimaatumeid riigi idaosa ulatuslike alade loovutamiseks.

Zelenski kutsus Euroopa liidreid üles koostama plaani, et tagada Ukraina pikaajaline rahastus ja minna mööda Ungari peaministri Viktor Orbáni vastuseisust. Zelenski nimetas Orbáni käitumist väljapressimiseks, kuna Ungari takistab lubatud 90 miljardi euro suuruse EL-i laenu väljastamist.

Politico andmetel on Balti- ja Põhjamaadel plaan toetada Ukrainat piisavate vahenditega, et tagada riigi rahastamine vähemalt selle aasta esimeses pooles, isegi kui Orbán jääb oma veto juurde.

Rahukõneluste osas tunnistas Zelenski, et Trumpi mõju on määrav.

"Vajame läbirääkimisi ja toetame neid. Me ei usalda Venemaad, kuid usun, et ameeriklased tahavad sellele sõjale tõesti punkti panna. Loodan, et nad aitavad meid, kuid survet on vaja avaldada Venemaale, mitte mulle," sõnas ta.

Need kommentaarid järgnesid Trumpi hiljutisele kriitikale, kus ta soovitas Zelenskil "asjaga tegeleda" ja kokkuleppele jõuda.

Trump on väljendanud suuremat usku Putini kui Zelenski valmidusse sõlmida vaherahu, esitamata selleks aga tõendeid.

Alates Valgesse Majja naasmisest 2025. aasta jaanuaris on Trump korduvalt asunud pigem Putini poolele, nimetanud Zelenskit diktaatoriks ja süüdistanud teda sõja alustamises, hoolimata faktist, et Venemaa tungis Ukrainale provotseerimata kallale 2022. aasta veebruaris.

Zelenski sõnul on USA saadikud andnud mõista, et Washington on valmis pakkuma Ukrainale teatud vormis julgeolekutagatisi, mis oleksid rahuleppe aluseks. Siiski puuduvad täpsemad detailid. "Meie jaoks on see väga oluline, kuid meil puudub selge vastus," lisas ta.

Zelenski rääkis, et Trump küsis temalt, kas ta usub, et USA julgeolekutagatised saavad olla tugevamad kui NATO omad. "Vastasin, et see sõltub temast. Aga mis saab pärast teid? Ja mis saab pärast mind?" märkis Zelenski ja rõhutas vajadust, et USA kongress need tagatised kinnitaks, et tulevased administratsioonid ei saaks neist taganeda.

Trump on korduvalt väitnud, et Zelenskil puuduvad Venemaaga peetavatel läbirääkimistel "kaardid", kuid eelmisel nädalal olukord muutus tänu Trumpi otsusele alustada sõda Iraani vastu.

Zelenski kinnitas, et saadab Pärsia lahe piirkonda droonispetsialistide meeskonnad, et aidata USA sealseid liitlasi kaitsta end Iraani rünnakute eest. Iraan kasutab mehitamata Shahed-droone, millega Venemaa on viimased neli aastat Ukrainat rünnanud.

Zelenski loodab vastutasuks saada USA-s toodetud tipptasemel PAC-3 rakette õhutõrjesüsteemidele Patriot. Samas tunneb ta muret, et neistki võib puudus tulla, kuna USA sõjavägi kasutab neid parasjagu Pärsia lahe kaitsmiseks.

Ukraina presidendi sõnul ei ole lõplikke kokkuleppeid veel saavutatud ning igasugused läbirääkimised saavad olema keerulised.

Ta tunnistas, et Trumpil on õigus, öeldes, et Zelenski vihkab Putinit. "Loomulikult, ma arvan, et me vihkame üksteist," ütles Zelenski. "Selles on tal õigus, aga mitte kõiges."

Zelenski seisab silmitsi ka väljakutsega hoida oma Euroopa toetajate poolehoidu ajal, mil tal puhkes terav tüli Ungari peaministri Viktor Orbániga.

Ungari ja Slovakkia takistavad varem kokkulepitud 90 miljardi euro suuruse laenu andmist, mida soovisid eraldada EL-i riigid Ukraina majanduse ja kaitsetööstuse toetamiseks.

Zelenski märkis, et soovib Euroopa Liidult varuplaani juhuks, kui Orbáni väljapressimisest ei õnnestu jagu saada enne, kui Kiievi ressursid ammenduvad.

"Meie ja Euroopa vajame seda plaani B," ütles ta. "Meie Euroopa partnerid ja tõelised sõbrad teavad, et me ei kaitse ainult Ukraina väärtusi, vaid kogu Euroopa vabadust."

Küsimusele, kas ta läks liiga kaugele kaudse füüsilise ähvardusega Orbáni aadressil, vastas Zelenski, et ei pea diplomaatilist vaikimist Ungari peaministriga suhtlemisel kuigi kasulikuks.

Zelenski mõistis hukka Orbáni katsed blokeerida ja tühistada Venemaa-vastaseid sanktsioone ning süüdistas teda EL-i laenu asjus väljapressimises.

Ungari ja Slovakkia nõuavad Zelenskilt Družba naftajuhtme parandamist, mille kaudu tarnivad nad Vene naftat läbi Ukraina. Orbán süüdistab Zelenskit parandustööde teadlikus viivitamises poliitilistel põhjustel. Zelenski aga kinnitab, et probleem on Orbánis, mitte naftajuhtmes, mis on saanud kannatada Vene pommirünnakute tõttu.

Ungari peaminister on Venemaaga sõber, strateegiline partner ning Putini liitlane, märkis Zelenski.

"Ta seisab Vene liidri poolel. Ta teeb sedasama, blokeerides Ukrainale kõike. Ainult ühte asja ta täna ei tee – ta ei ründa meie territooriumi rakettide või droonidega ega saada siia oma sõdureid," ütles Zelenski Orbáni kohta. "Kuid ta blokeerib Ukrainale mõeldud raha ja relvi ning on vastu Ukraina liitumisele EL-iga. Lisaks levitab ta isiklikult Venemaa narratiive."