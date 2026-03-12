Netanyahu: Iraani režiim ja Hezbollah purustatakse

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles neljapäeval, et USA ja Iisraeli ühiskampaania on Iraani režiimi ja seda toetanud Liibanoni äärmusrühmitust Hezbollah't purustamas.

"Me purustame Iraani režiimi ja äärmusrühmituse Hezbollah," lubas Netanyahu televisioonis üle kantud pressikonverentsil.

Netanyahu sõnul on Iraani sõja eesmärgiks ka see, et võimaldada iraanlastel riigi vaimulike võim kukutada.

"Olen lisanud kolmanda eesmärgi, milleks on luua Iraani rahvale tingimused selle režiimi kukutamiseks," seletas Netanyahu.

Peaminister lisas, et ülejäänud kaheks eesmärgiks on endiselt Iraani tuumarelvade arendamise takistamine ja riigi ballistiliste rakettide võimekuse hävitamine.

"Iraani uus kõrgeim juht Mojtaba Khamenei ei saa end avalikkuse ees näidata. Me kõrvaldasime vana türanni ja uus türann, revolutsioonikaardi marionett, ei saa end avalikkuse ees näidata," sõnas Netanyahu.

Iisraeli valitsusjuhi sõnul hoiatas ta ühtlasi Liibanoni valitsust, et Iisrael astub samme äärmusrühmituse Hezbollah' desarmeerimiseks kohapeal, kui Beirut seda ei tee.

"Ma ütlesin Liibanoni valitsusele paar päeva tagasi, et te mängite tulega, kui lubate Hezbollah'l jätkuvalt tegutseda, millega rikute oma kohustust nad desarmeerida," rääkis Netanyahu pressikonverentsil.

"Teil on käes aeg seda teha. Kui te seda nüüd ei tee, siis on selge, et me teeme seda ise," jätkas peaminister.

Iraani julgeolekujuht lubas võidelda kuni USA kahetsuseni

Iraani julgeolekujuht Ali Larijani ütles neljapäeval, et tema riik ei loobu võitlusest enne, kui Ühendriigid kahetsevad islamivabariigi vastu sõja alustamisega tehtud ränka valearvestust.

"USA president Donald Trump ütleb, et ootab kiiret võitu. Kuigi sõda on lihtne alustada, ei saa seda võita paari säutsuga. Me ei anna järele enne, kuniks paneme teid seda ränka valearvestust kahetsema," ütles Larijani sotsiaalmeediaplatvormil X tehtud postituses.

Iraan ähvardas kogu piirkonna nafta ja gaasi põlema süüdata

Iraan ähvardas neljapäeval külvata kaost piirkonna nafta- ja gaasitööstuses, kui USA ja Iisrael peaksid ründama nende energiataristut.

"Me paneme kogu piirkonna nafta ja gaasi põlema, kui Iraani energiataristule ja sadamatele tehakse vähimgi rünnak," ütles Iraani sõjaväe pressiesindaja.