X!

Iisrael teatas Iraani kahe kõrge julgeolekuametniku tapmisest

Ali Larijani. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Mohamed Azakir
Iisraeli kaitseminister Israel Katz teatas teisipäeval, et riigi sõjavägi tappis öises rünnakus Iraani julgeolekuametniku Ali Larijani, kes on kõrgeim Iraani tippametnik, kes pärast ajatolla Khameini tapmist on Iisraeli ja USA õhurünnakutes surma saanud. Iisraeli teatel tapeti ka revolutsioonilise kaardiväe vabatahtlikest koosneva Basij üksuse juhi, kindral Gholam Reza Soleimani.

"Larijani ja Basij komandör kõrvaldati eile õhtul ning nad on liitunud hävitamisprogrammi juhi Khameneiga koos kõigi teistega, kes on kurjuse teljelt kõrvaldatud põrgu sügavustesse," ütles Katz oma avalduses.

Iraani riigimeedia ei kinnitanud kohe kumbagi surmajuhtumit. Küll aga öeldi, et Larijani büroo teade avaldatakse peagi.

Tegemist on järjekordsete Iraani teokraatia tippjuhtide tapmisega pärast 28. veebruaril alanud rünnakut, mille esimestel tundidel hukkus Iraani 86-aastane kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei.

Larijani pärineb ühest Iraani kuulsamast poliitperekonnast. Endine parlamendi spiiker ja kõrgem poliitikanõunik määrati nõustama kadunud ajatolla Khameneid USA administratsiooniga peetavate tuumaläbirääkimiste strateegia osas. Ta oli ka Iraani kõrgeima julgeolekuorgani, riikliku julgeolekunõukogu sekretär.

USA rahandusministeerium kehtestas Larijanile (sünd. 1958) sanktsioonid tänavu jaanuaris, kui Teheran surus vägivaldselt maha üleriigilised protestid. Rahandusministeerium tuvastas, et Larijani vastutas protestidele reageerimise koordineerimise eest Iraani ülemjuhi nimel.

"Larijani oli üks esimesi Iraani juhte, kes kutsus üles vägivallale vastuseks Iraani rahva õigustatud nõudmistele," teatas USA rahandusministeerium toona.

Jaanuarikuu üleriigilistes protestides ja nende vägivaldses mahasurumises hukkus tuhandeid meeleavaldajaid ja kümneid tuhandeid pidasid võimud kinni.

Iraani teokraatias konservatiivseid jõude esindanud Larijani oli parlamendi spiiker aastatel 2008–2020.

Larijani vend Sadeq oli olnud Iraani kohtusüsteemi juht.

Kadunud Khamenei keelas Larijanil 2021. aastal presidendiks kandideerimise, kuna too positsioneeris end pragmaatilise kandidaadina, kes toetaks Teherani 2015. aasta tuumaleppe juurde naasmist maailma suurriikidega.

"Olen ​​täitnud oma kohuse Jumala ja kalli rahva ees ning olen rahul," kirjutas Larijani toona Twitteris. "Tänan kõiki, kes avaldasid tänu, ja loodan, et osalete valimistel islami Iraani edendamise nimel."

Kindral Soleimani juhitud Basij üksus on Islamirevolutsiooni kaardiväe kontrolli all olev paramilitaarne jõud, mida sageli kasutatakse Iraanis toimuvate protestide mahasurumiseks.

Allikas: Associated Press, Reuters

