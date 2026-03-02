X!

Pagendatud Iraani šahhi poeg kutsus Euroopat üles toetama sõjalist kampaaniat

Välismaa
Reza Pahlavi
Reza Pahlavi Autor/allikas: SCANPIX/ Thomas SAMSON / AFP
Välismaa

Iraani eksiilis viibiv kroonprints Reza Pahlavi kutsus Euroopa juhte üles toetama USA president Donald Trumpi sõjalist kampaaniat ning pingutusi usulise diktatuuri asendamiseks demokraatiaga, kirjutab Politico.

Reza Pahlavi, kelle isa – viimane šahh – kukutati 1979. aasta revolutsiooniga, ütles, et ajatollade režiim on kokku varisemas. Selle põhjuseks on alates laupäevast kestnud Iisraeli ja USA rünnakud, milles hukkusid Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ja tema tippväejuhid.

Euroopa esmane reaktsioon rünnakutele oli aga killustunud ja ettevaatlik ning toetus õhulöökidele pigem tagasihoidlik. 

Pahlavi tervitas Euroopa Liidu hiljutisi samme kuulutada Iraani revolutsiooniline kaardivägi (IRGC) terroristlikuks organisatsiooniks, kuid nõudis aktiivsemat toetust USA juhitud pealetungile.

"See sõjaline operatsioon on humanitaarne päästemissioon, mis säästab palju elusid," sõnas Pahlavi. "Euroopa otsus IRGC keelustada on tervitatav, kuid nüüd on vaja minna kaugemale ja toetada meie üleminekuplaani Iraani ülesehitamiseks. Euroopa on liiga kaua kahevahel olnud. Käes on otsustamise hetk. Seiske koos Iraani rahvaga."

Tema sõnavõtt järgnes Euroopa valitsuste esialgsetele üleskutsetele vaoshoitusele. 

Euroopa riigid väljendasid muret sõja laienemise pärast ja seadsid kahtluse alla operatsiooni seaduslikkuse rahvusvahelise õiguse vaatepunktist. 

Prantsusmaa president Emmanuel Macron nimetas konflikti eskaleerumist ohtlikuks. Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik leidsid algselt, et Iraani režiim peaks naasma läbirääkimiste laua taha oma tuumaprogrammi küsimuses.

Pühapäeval ilmnes aga märke, et Euroopa suurvõimud on oma seisukohti muutmas ja valmis piiratud sekkumiseks, vastates Iraani kasvavatele kättemaksuähvardustele. 

Pühapäeva õhtul teatas Briti peaminister Keir Starmer, et Ühendkuningriik muudab oma varasemat seisukohta ja lubab USA-l kasutada operatsioonideks oma lennubaase.

Ka Prantsuse ja Saksa liidrid viitasid valmidusele toetada kaitselisi rünnakuid Iraani raketibaaside vastu. 

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas pühapäeval samuti, et toetab režiimivahetust.

Pahlavi tänas USA-t ja Iisraeli juhtrolli eest. "Lõplik võit tuleb vormistada Iraani rahval kohapeal. Mul on plaan stabiilseks üleminekuks demokraatiale. Teeme viimaseid ettevalmistusi üleminekuvalitsuse loomiseks, mis juhiks riigi stabiilsuse ja rahuni," lisas ta.

Trumpi rünnakutega seoses on üks suuremaid küsimusi see, kes võiks ajatollade järel võimu üle võtta, kuna Iraani opositsioon on olnud väga killustunud. 

Pahlavi pakub end liidriks, kes suudaks juhtida üleminekuvalitsust. Viimastel nädalatel on ta olnud kontaktis ka Valge Majaga. Ta on koostanud tegevuskava ja lubanud uue põhiseaduse vastuvõtmise järel võimult taanduda.

Ometigi ei toeta teda kogu opositsioon. 

Pahlavite monarhia on Iraani ajaloos vastakaid tundeid tekitav teema, meenutades ka kunagist politseivägivalda. Mõned kriitikud on süüdistanud Pahlavi toetajaid teistsuguste vaadetega inimeste ähvardamises. 

Isegi need, kes monarhia taastamist ei soovi, möönavad, et Pahlavi on üks väheseid opositsioonitegelasi, keda tuntakse üle kogu riigi. Selle aasta alguses toimunud massimeeleavalduste ajal suutis ta tänavatele tuua sadu tuhandeid inimesi, enne kui režiim protestid veriselt maha surus.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

klassikaraadio

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:44

Minu elu muutnud raamat | Aliis Aalmann ja "Nõges"

11:37

Margus Allikmaa jätkab kultuurkapitali juhina

11:27

PPA hinnangul ei sisalda Epsteini toimikud viiteid Eestis toimepandud kuriteole

11:26

Mart Juure raamatusoovitused: Mart Kivastik, Jaagup Mahkra, Ilmar Trull jt

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

10:47

Siim Kallas: tagasiteel uude Iraani?

10:46

Iseseisvumisaja noorte sale keha peitis ootamatult kõrget veresuhkru taset

10:46

Kumu Dokumentaali kevadhooaja avab portreefilm Matti Nykänenist

10:44

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

otse uudistemajast

taustajutud

ta tuleb taas

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

01.03

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Iraani president: Khamenei tapmine on sõjakuulutus muslimitele

01.03

Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Khamenei surma Uuendatud

01.03

Dubais, Dohas ja Manamas oli kuulda uusi plahvatusi Uuendatud

01.03

Iisrael jätkas pühapäeval ulatusliku rünnakulainega Teherani südames

01.03

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva Uuendatud

01.03

Iraani võimutühimik: kes pärib Ali Khamenei usuriigi? Uuendatud

01.03

Kallas: Khamenei tapmine on Iraani ajaloos pöördeline hetk

ilmateade

loe: sport

11:21

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

10:44

Eestlased kogusid virtuaalselt sisesõudmise MM-ilt 16 medalit

10:14

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

09:42

Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

loe: kultuur

11:44

Minu elu muutnud raamat | Aliis Aalmann ja "Nõges"

11:37

Margus Allikmaa jätkab kultuurkapitali juhina

11:26

Mart Juure raamatusoovitused: Mart Kivastik, Jaagup Mahkra, Ilmar Trull jt

10:46

Kumu Dokumentaali kevadhooaja avab portreefilm Matti Nykänenist

loe: eeter

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

08:15

Robert Linna paneb uues saatesarjas proovile vaimse tervise nipid

01.03

Andres Dvinjaninov: meie generatsioonile on Arne Oit üks suur nostalgiapall

01.03

Narvas õpetajana töötav Matilde Matvere: suurim kingitus lapsele on austus

Raadiouudised

10:40

Elundidoonoriks on valmis olema 5% elanikkonnast

10:40

Macron tutvustab täna Prantsusmaa uut tuumadoktriini

10:30

Ministeerium soovib tasuliste magistriõppekavadega tuua kõrgharidusse eraraha

09:30

Raadiouudised (02.03.2026 09:00:00)

01.03

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo