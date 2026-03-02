Prantsusmaa suurendab tuumaarsenali

President Emmanuel Macron teatas esmaspäeval, et Prantsusmaa suurendab oma tuumaarsenali ja tugevdab heidutusvõimet.

Macron avalikustas Prantsusmaa tuumadoktriini uuenduse Atlandi ookeani rannikul asuvas tuumaallveelaevade baasis. Ta ütles, et muutus näeks ette ka suuremat koostööd Euroopa liitlastega.

"Me elame praegu geopoliitilise murrangu perioodis, mis on täis riske," ütles Macron.

Macroni sõnul saab Prantsusmaa teatud tingimustel jagada oma strateegilisi ressursse liitlastega. Ta siiski kinnitas, et kontroll tuumarelvade kasutamise ja paigutamise üle jääb vastavalt põhiseadusele üksnes Prantsusmaa enda otsustada.

Macroni sõnul on kaheksa Euroopa riiki, sealhulgas Saksamaa, Ühendkuningriik ja Poola, nõustunud osalema Prantsusmaa tuumaheidutuskavas.

Macroni sõnul on Prantsusmaal kavas ka suurendada oma tuumalõhkepeade arvu. Ta ütles veel, et Prantsusmaa ei avalda enam oma varu kohta üksikasju. Hinnanguliselt on Prantsusmaa tuumaarsenalis praegu ligi 290 lõhkepead.

Macroni sõnul hakkavad ka Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia arendama kaugmaarakette

"Süvalöögivõimekuse osas hakkavad Saksamaa, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa tegema koostööd väga pika tegevusraadiusega raketiprojektide kallal," ütles Macron.