X!

Prantsusmaa suurendab tuumaarsenali

Välismaa
Prantsusmaa president Emmanuel Macron
Prantsusmaa president Emmanuel Macron Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/YOAN VALAT
Välismaa

President Emmanuel Macron teatas esmaspäeval, et Prantsusmaa suurendab oma tuumaarsenali ja tugevdab heidutusvõimet.

Macron avalikustas Prantsusmaa tuumadoktriini uuenduse Atlandi ookeani rannikul asuvas tuumaallveelaevade baasis. Ta ütles, et muutus näeks ette ka suuremat koostööd Euroopa liitlastega.

"Me elame praegu geopoliitilise murrangu perioodis, mis on täis riske," ütles Macron.

Macroni sõnul saab Prantsusmaa teatud tingimustel jagada oma strateegilisi ressursse liitlastega. Ta siiski kinnitas, et kontroll tuumarelvade kasutamise ja paigutamise üle jääb vastavalt  põhiseadusele üksnes Prantsusmaa enda otsustada.

Macroni sõnul on kaheksa Euroopa riiki, sealhulgas Saksamaa, Ühendkuningriik ja Poola, nõustunud osalema Prantsusmaa tuumaheidutuskavas. 

Macroni sõnul on Prantsusmaal kavas ka suurendada oma tuumalõhkepeade arvu. Ta ütles veel, et Prantsusmaa ei avalda enam oma varu kohta üksikasju. Hinnanguliselt on Prantsusmaa tuumaarsenalis praegu ligi 290 lõhkepead. 

Macroni sõnul hakkavad ka Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia arendama kaugmaarakette

"Süvalöögivõimekuse osas hakkavad Saksamaa, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa tegema koostööd väga pika tegevusraadiusega raketiprojektide kallal," ütles Macron.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters, BNS

Samal teemal

klassikaraadio

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:45

Niguliste muuseumis esineb tunnustatud liturgilise muusika ansambel Organum

18:41

Tapver: SKP pisikese kasvu taga on valitsuse tarbimine

18:40

Analüütikud: rünnak Iraanile muudab maailmamajanduse ennustamatuks

18:38

Lähis-Idas toimuv mõjutab lennuliiklust ka mujal maailmas

18:12

Kuulus piljarditreener: Eestil on muljetavaldavalt palju talente

18:10

Tarien: Venemaa ei suutnud Ukrainas seda, mida USA praegu Iraanis teeb

18:06

Prantsusmaa suurendab tuumaarsenali

17:51

Välisministeerium uuendas sõjategevuse tõttu reisisoovitusi Lähis-Idas

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

17:39

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

otse uudistemajast

taustajutud

ta tuleb taas

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

08:39

Mida tähendab Khamenei surm Venemaa ja Hiina jaoks?

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva Uuendatud

01.03

Kunnas: rünnak Družba naftajuhtme pumbajaamale lõi Venemaad valusalt

17:26

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali Uuendatud

09:54

Kaitseminister Pevkur lahkus Dubaist Omaani

07:35

Tsahkna: õhuruumi avamist Lähis-Idas praegu näha pole

01.03

Saks: USA ja Iisraeli rünnakud on purustanud Iraani õhutõrje

13:40

Kuveidis kukkus alla kolm USA hävitajat, meeskonnaliikmed jäid ellu

ilmateade

loe: sport

18:12

Kuulus piljarditreener: Eestil on muljetavaldavalt palju talente

17:39

Kiskonen pälvis Fuji kriteeriumi finaalis kuuenda koha

17:07

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

16:21

Heino Enden pärjati kodupubliku ees Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvliga

loe: kultuur

18:45

Niguliste muuseumis esineb tunnustatud liturgilise muusika ansambel Organum

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

16:50

Pildid: Telliskivis avati animafilmil "Lumi saadab meid" põhinev näitus

14:29

Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

loe: eeter

15:22

Miniatuurse kolhoosimaailma looja: igal detailil on siin oma lugu rääkida

12:41

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Duo Ruut

12:38

Erki Laur: ma otsin ka fotodes draamat, mis toimub päriselus

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

Raadiouudised

15:50

Kaitseministeeriumi väitel on riigikontrolli näidatud vead parandatud

15:45

Dubaisse jäänud eestlased vajavad eelkõige praktilist abi

15:30

Raadiouudised (02.03.2026 15:00:00)

14:45

Ülikoolid saavad õiguse kolmandate riikide doktorantidelt raha võtta

12:30

Raadiouudised (02.03.2026 12:00:00)

10:40

Elundidoonoriks on valmis olema 5% elanikkonnast

10:40

Macron tutvustab täna Prantsusmaa uut tuumadoktriini

10:30

Ministeerium soovib tasuliste magistriõppekavadega tuua kõrgharidusse eraraha

09:30

Raadiouudised (02.03.2026 09:00:00)

01.03

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo